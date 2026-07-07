U hotelu v Damašku, kde nocoval Macron, vybuchly nálože

V blízkosti hotelu, v němž v Damašku v noci na úterý nocoval francouzský prezident Emmanuel Macron, vybuchla řada náloží, píše Reuters. Macrona poté v prezidentském paláci přijal Ahmad Šará. Podle agentury AFP a stanice al-Džazíra se jednalo o dvě exploze u hotelu Four Seasons v centru města.
Macron je nyní na návštěvě prezidentského paláce, kde ho přijal prozatímní syrský prezident Ahmad Šará, uvedla tamní státní televize. Podle Elysejského paláce Macron cestou do paláce žádné výbuchy nezaslechl, píše agentura Reuters.
Jedna z bomb byla umístěna v kontejneru na odpadky a druhá ve vozidle nacházejícím se blízko hotelu, sdělil AFP nejmenovaný bezpečnostní zdroj. Na místě jsou nyní nasazeny bezpečnostní síly a média tam nemají přístup. Okna blízkého ministerstva cestovního ruchu jsou podle zpravodaje AFP rozbitá.
Syrské úřady se k incidentu zatím nevyjádřily. O případných obětech dosud agentury ani tamní média neinformovaly.
Macron přiletěl do Damašku na státní návštěvu v pondělí večer, přičemž jeho cesta byla do poslední chvíle držena v tajnosti. Jedná se o první návštěvu hlavy západoevropského státu od uchopení moci v zemi novým islamistickým vedením v prosinci 2024.