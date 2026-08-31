Ukrajina po ruských úderech oznámila výpadky elektřiny v šesti oblastech


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajina po rozsáhlých ranních ruských útocích ohlásila výpadky elektřiny v šesti oblastech. Ruské síly udeřily také na důl v Dněpropetrovské oblasti, kde zranily jednoho člověka. Dva mrtvé si pak vyžádal ruský útok na centrum Chersonu. Po útocích v Kyjevské oblasti jsou čtyři zranění, uvedl portál listu Ukrajinska pravda. Gubernátor bělgorodského regionu na západě Ruska Alexandr Šuvajev uvedl, že nejméně dva mrtvé si vyžádalo ukrajinské ostřelování Bělgorodu.

Provozovatel ukrajinské rozvodné sítě Ukrenerho oznámil, že po ranních útocích jsou přerušené dodávky elektřiny v některých částech Doněcké, Dněpropetrovské, Záporožské, Charkovské, Sumské a Mykolajivské oblasti. „Na nouzových opravách se již pracuje na těch místech, kde to bezpečnostní podmínky dovolují. Energetičtí pracovníci dělají vše, co je v jejich silách, aby co nejrychleji obnovili dodávky elektřiny všem odběratelům,“ sdělila společnost Ukrenerho.

Ukrajinská energetická společnost DTEK uvedla, že při nočním úderu na důl v Dněpropetrovské oblasti utrpěl zranění její pracovník. Jeho zranění si vyžádalo hospitalizaci, podle DTEK je ale ve stabilním stavu. Při podobném útoku na důl v Dněpropetrovské oblasti zahynul v polovině srpna jeden člověk.

Zelenskyj nařídil armádě, aby více než ztrojnásobila dronové údery na Rusko
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Náčelník vojenské správy Chersonské oblasti Oleksandr Prokudin sdělil, že při dronových útocích na Cherson zemřel muž a seniorka. Drony v tomto městě dopadly také do parku či na zdravotní středisko, kde utrpěli zranění dva zaměstnanci.

Ve městě Kryvyj Rih, které je těžebním a ocelářským střediskem, zasáhl ruský proudový dron neupřesněné průmyslové zařízení. Areál je poškozený, zranění ale hlášeni nejsou.

Oběti hlásí také ruský region

Úřadující gubernátor bělgorodského regionu Šuvajev tvrdí, že ukrajinské ostřelování Bělgorodu si vyžádalo nejméně dva mrtvé a 16 raněných.

O život v Bělgorodu přišel muž a šestnáctiletý mladík, uvedl Šuvajev. Mezi raněnými je sedm dospívajících ve věku 16 a 17 let. Rakety podle něj zasáhly blíže neupřesněný komerční objekt. V důsledku ostřelování vypukly požáry v sedmi skladech, doplnil.

Bělgorod, který leží jen třicet kilometrů od hranic s Ukrajinou, bývá poměrně často terčem ukrajinského ostřelování či náletů dronů.

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Vzdušné údery zesílily z obou stran

Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi ve válce rozpoutané vpádem ruských vojsk na rozkaz ruského vůdce Vladimira Putina v únoru 2022.

Součástí bojů jsou i časté vzájemné vzdušné údery, které v poslední době zesílily na obou stranách. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války, ale při útocích umírají i civilisté – podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně. Podle OSN ve válce zahynulo přinejmenším 16 874 civilistů. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.

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