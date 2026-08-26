Při požáru pákistánské nemocnice zemřelo čtrnáct novorozenců

Při požáru nemocnice v pákistánské metropoli Islámábádu zemřelo nejméně čtrnáct novorozenců, informují agentury AFP či AP s odvoláním na místní úřady. Některá pákistánská média dříve psala o patnácti obětech. Příčinou tragédie byla závada na klimatizaci.
„Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf vyjadřuje hluboký zármutek nad tragickým požárem na novorozeneckém oddělení nemocnice PIMS, při němž přišlo o život čtrnáct novorozenců,“ uvedl na sociální síti X úřad předsedy vlády. PIMS je Pákistánský institut lékařských věd (PIMS), což je státní nemocnice. Premiér též nařídil okamžité vyšetřování tragédie.
Hořet začalo na porodním oddělení PIMS krátce před 7:00 místního času (4:00 SELČ). Příčinou bylo zřejmě prasknutí kompresoru klimatizační jednotky, napsala AP.
Podle místních médií dorazilo na místo šest hasičských vozů a čtyři sanitky. Požár se podařilo brzy dostat pod kontrolu a novorozenci byli přemístěni na jednotku intenzivní péče. Téměř všichni ale utrpěli tak závažné popáleniny, že zemřeli. Jednoho z novorozenců se podařilo zachránit.
Agentura DPA napsala, že státní nemocnice jsou v Pákistánu neoblíbené kvůli nižším standardům. Ti, kteří si to mohou dovolit, vyhledávají lepší péči v soukromých klinikách.