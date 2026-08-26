Při požáru pákistánské nemocnice zemřelo čtrnáct novorozenců


26. 8. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK

Při požáru nemocnice v pákistánské metropoli Islámábádu zemřelo nejméně čtrnáct novorozenců, informují agentury AFP či AP s odvoláním na místní úřady. Některá pákistánská média dříve psala o patnácti obětech. Příčinou tragédie byla závada na klimatizaci.

„Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf vyjadřuje hluboký zármutek nad tragickým požárem na novorozeneckém oddělení nemocnice PIMS, při němž přišlo o život čtrnáct novorozenců,“ uvedl na sociální síti X úřad předsedy vlády. PIMS je Pákistánský institut lékařských věd (PIMS), což je státní nemocnice. Premiér též nařídil okamžité vyšetřování tragédie.

Hořet začalo na porodním oddělení PIMS krátce před 7:00 místního času (4:00 SELČ). Příčinou bylo zřejmě prasknutí kompresoru klimatizační jednotky, napsala AP.

Podle místních médií dorazilo na místo šest hasičských vozů a čtyři sanitky. Požár se podařilo brzy dostat pod kontrolu a novorozenci byli přemístěni na jednotku intenzivní péče. Téměř všichni ale utrpěli tak závažné popáleniny, že zemřeli. Jednoho z novorozenců se podařilo zachránit.

Agentura DPA napsala, že státní nemocnice jsou v Pákistánu neoblíbené kvůli nižším standardům. Ti, kteří si to mohou dovolit, vyhledávají lepší péči v soukromých klinikách.

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