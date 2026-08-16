Počet mrtvých po zemětřesení v Indonésii stoupl na 51

Sobotní zemětřesení o síle 7,7 stupně, které zasáhlo oblast ve východní Indonésii, si vyžádalo nejméně 51 obětí na životech, desítky zraněných a přibližně 5000 evakuovaných. S odvoláním na úřady o tom v neděli informovala agentura Reuters. Mnohé silnice jsou zablokované a v oblasti jsou sesuvy půdy.
Zemětřesení zasáhlo ostrov Flores v provincii Východní Nusa Tenggara v sobotu ráno místního času a následovalo po něm nejméně 341 následných otřesů. Provinční vláda zvažuje vyhlášení nouzového stavu, aby mohla shánět zdroje a finanční prostředky. Jde o nejtragičtější zemětřesení od roku 2022, kdy při zemětřesení v provincii Západní Jáva zemřely stovky lidí.
Dosud bylo 36 lidí zraněno vážně a 77 lehce, řekl v televizi náměstek ministra zdravotnictví Benjamin Paulus Octavianus. V regionu Sikka, kam dorazilo přes 3500 vojáků a policistů, se více než 3300 lidí evakuovalo vlastními silami nebo bylo ve sportovní hale, dodal úřad pro zvládání katastrof. Někteří z tamních obyvatel uvázli před zřícenými domy pod provizorním stanem z plachty, zatímco jiní byli ošetřováni ve stanu před nemocnicí v přístavním městě Maumere.
Lidé se báli zůstat doma
„Vzal jsem si s sebou jen to, co jsem měl na sobě. Voda stoupala, tak jsme utekli,“ řekl 63letý Abdul Mutas, který se svou rodinou přespal na plachtě mezi stromy ve městě Sikka. „Téměř všichni obyvatelé Sikky se báli zůstat doma, proto spali venku na verandě nebo ve stanech,“ potvrdil zástupce regionálního regenta Simon Subandi.
Záchranáři se dostali do částí města Maumere, které zablokovaly sesuvy půdy. Počet pohřešovaných zatím není znám, ale většina z nich zůstala uvězněna pod troskami. Poškozeno bylo také více než 1300 domů. Dvacet čerpacích stanic je rovněž kvůli výpadkům elektřiny mimo provoz.
Indonésie má zhruba 290 milionů obyvatel a leží na takzvaném tichomořském ohnivém kruhu. To je seizmicky aktivní zóna, kde se střetávají tektonické desky, což vyvolává častá zemětřesení a sopečné erupce.