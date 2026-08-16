Počet mrtvých po zemětřesení v Indonésii stoupl na 51


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Sobotní zemětřesení o síle 7,7 stupně, které zasáhlo oblast ve východní Indonésii, si vyžádalo nejméně 51 obětí na životech, desítky zraněných a přibližně 5000 evakuovaných. S odvoláním na úřady o tom v neděli informovala agentura Reuters. Mnohé silnice jsou zablokované a v oblasti jsou sesuvy půdy.

Zemětřesení zasáhlo ostrov Flores v provincii Východní Nusa Tenggara v sobotu ráno místního času a následovalo po něm nejméně 341 následných otřesů. Provinční vláda zvažuje vyhlášení nouzového stavu, aby mohla shánět zdroje a finanční prostředky. Jde o nejtragičtější zemětřesení od roku 2022, kdy při zemětřesení v provincii Západní Jáva zemřely stovky lidí.

Zemětřesení v Indonésii o síle 7,7 stupně si vyžádalo nejméně 47 obětí
Následky zemětřesení v Indonésii

Dosud bylo 36 lidí zraněno vážně a 77 lehce, řekl v televizi náměstek ministra zdravotnictví Benjamin Paulus Octavianus. V regionu Sikka, kam dorazilo přes 3500 vojáků a policistů, se více než 3300 lidí evakuovalo vlastními silami nebo bylo ve sportovní hale, dodal úřad pro zvládání katastrof. Někteří z tamních obyvatel uvázli před zřícenými domy pod provizorním stanem z plachty, zatímco jiní byli ošetřováni ve stanu před nemocnicí v přístavním městě Maumere.

Lidé se báli zůstat doma

„Vzal jsem si s sebou jen to, co jsem měl na sobě. Voda stoupala, tak jsme utekli,“ řekl 63letý Abdul Mutas, který se svou rodinou přespal na plachtě mezi stromy ve městě Sikka. „Téměř všichni obyvatelé Sikky se báli zůstat doma, proto spali venku na verandě nebo ve stanech,“ potvrdil zástupce regionálního regenta Simon Subandi.

Záchranáři se dostali do částí města Maumere, které zablokovaly sesuvy půdy. Počet pohřešovaných zatím není znám, ale většina z nich zůstala uvězněna pod troskami. Poškozeno bylo také více než 1300 domů. Dvacet čerpacích stanic je rovněž kvůli výpadkům elektřiny mimo provoz.

Indonésie má zhruba 290 milionů obyvatel a leží na takzvaném tichomořském ohnivém kruhu. To je seizmicky aktivní zóna, kde se střetávají tektonické desky, což vyvolává častá zemětřesení a sopečné erupce.

Zemětřesení v Kolumbii má 273 obětí, další stovky lidí se pohřešují
Záchranáři v kolumbijském městě Pereira pátrají po přeživších po zemětřesení, snímek z 12. srpna 2026

Výběr redakce

Při nehodě polského autobusu na maďarské dálnici zahynulo dvanáct lidí, uvedl premiér

Při nehodě polského autobusu na maďarské dálnici zahynulo dvanáct lidí, uvedl premiér

08:21Aktualizovánopřed 3 mminutami
Počet mrtvých po zemětřesení v Indonésii stoupl na 51

Počet mrtvých po zemětřesení v Indonésii stoupl na 51

před 45 mminutami
Rumunsko sestřelilo dron, který narušil jeho vzdušný prostor

Rumunsko sestřelilo dron, který narušil jeho vzdušný prostor

06:13Aktualizovánopřed 54 mminutami
Měřicí stanice v Česku opět zaznamenaly teplotní rekordy, bylo až 37,1 stupně

Měřicí stanice v Česku opět zaznamenaly teplotní rekordy, bylo až 37,1 stupně

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Do španělské Ceuty chtěli znovu proniknout migranti, marocké úřady jich desítky zatkly

Do španělské Ceuty chtěli znovu proniknout migranti, marocké úřady jich desítky zatkly

před 10 hhodinami
V Berlíně se konala první velká akce od útoku islamisty na pochod za práva sexuálních menšin

VideoV Berlíně se konala první velká akce od útoku islamisty na pochod za práva sexuálních menšin

před 11 hhodinami
Systém penzí letos zřejmě skončí s nižším přebytkem, než se očekávalo

Systém penzí letos zřejmě skončí s nižším přebytkem, než se očekávalo

před 11 hhodinami
Belgie kvůli rekordním požárům požádala EU o pomoc

Belgie kvůli rekordním požárům požádala EU o pomoc

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Při nehodě polského autobusu na maďarské dálnici zahynulo dvanáct lidí, uvedl premiér

Dvanáct lidí přišlo o život a dalších nejméně deset utrpělo zranění při noční nehodě polského autobusu na dálnici v Maďarsku, uvedl předseda maďarské vlády Péter Magyar.
08:21Aktualizovánopřed 3 mminutami

Počet mrtvých po zemětřesení v Indonésii stoupl na 51

Sobotní zemětřesení o síle 7,7 stupně, které zasáhlo oblast ve východní Indonésii, si vyžádalo nejméně 51 obětí na životech, desítky zraněných a přibližně 5000 evakuovaných. S odvoláním na úřady o tom v neděli informovala agentura Reuters. Mnohé silnice jsou zablokované a v oblasti jsou sesuvy půdy.
před 45 mminutami

Rumunsko sestřelilo dron, který narušil jeho vzdušný prostor

Nad rumunským územím byl sestřelen dron, který neoprávněně narušil vzdušný prostor země. Oznámilo to podle agentury Reuters v neděli rumunské ministerstvo obrany. V Rumunsku je to letos již čtvrtý sestřelený dron.
06:13Aktualizovánopřed 54 mminutami

Rusko útočilo na Kyjev a další města, jedna osoba zemřela

Ruské síly v neděli brzy ráno zaútočily na Kyjev balistickými raketami. V několika částech ukrajinské metropole vypukly požáry a nejméně jeden člověk byl zraněn. Napsal to na sociální síti Telegram starosta Kyjeva Vitalij Klyčko. Jedna osoba pak zemřela a šest bylo zraněno při útoku na ukrajinské město Kryvyj Rih, uvedl náčelník tamní vojenské správy průmyslového města Oleksandr Vilkul.
04:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Do španělské Ceuty chtěli znovu proniknout migranti, marocké úřady jich desítky zatkly

Bezpečnostní složky v sobotu na severu Maroka poblíž hranic se španělskou exklávou Ceutou zadržely několik desítek běženců, převážně občanů subsaharské Afriky. Informovala o tom agentura AFP. Z Maroka do Ceuty před dvěma týdny ilegálně vnikly desítky tisíc lidí a na internetu se pak objevily výzvy k další takové akci plánované na tuto sobotu.
před 10 hhodinami

VideoV Berlíně se konala první velká akce od útoku islamisty na pochod za práva sexuálních menšin

Do centra německého hlavního města se vrátily masové akce – poprvé od konce července, kdy jednadvacetiletý islamista zaútočil na pochod za práva sexuálních menšin. Jednu ženu zabil a třicet lidí zranil. Na sobotním festivalu elektronické hudby Rave The Planet proto úřady zpřísnily bezpečnostní opatření. Organizátoři zároveň uctili památku obětí útoku islamisty. Taneční průvod stejně jako pochod před třemi týdny prošel parkem Tiergarten. Během akce bylo na místě i vodní dělo, které účastníkům nabídlo osvěžení a ochranu před horkem.
před 11 hhodinami

Belgie kvůli rekordním požárům požádala EU o pomoc

Evropská unie plánuje nasadit tři vrtulníky a dvě letadla pro hašení mohutného lesního požáru na východě Belgie, uvedla podle agentur Reuters a AFP eurokomisařka pro řešení krizí Hadja Lahbibová. Pomoc podle ní poskytne Česko a další dva unijní státy. Belgie požádala o nouzovou podporu kvůli jednomu z největších požárů ve svých dějinách, který dosud spálil přes šestnáct set hektarů půdy a vyžádal si evakuaci několika obcí.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

V Chorvatsku krotí hasiči další požár, a to na ostrově Dugi otok

Na chorvatském ostrově Dugi otok v pátek večer vypukl rozsáhlý požár. Hasiči byli nuceni přisouvat trajektem posily. V sobotu ráno se jim podařilo dostat plameny pod kontrolu, ale po poledni silný vítr oheň opět rozdmýchal. Zásah proto pokračuje, uvedla z Chorvatska redaktorka ČT Veronika Tupá. Během pátku požár u letoviska Omiš na chorvatské pevnině přinutil úřady dočasně evakuovat přes dva tisíce lidí včetně asi tří set českých turistů.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

13. 8. 2026
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

10. 8. 2026
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

31. 7. 2026