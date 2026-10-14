Srbsko čekají předčasné parlamentní volby, které mohou zásadně proměnit tamní politickou scénu. Exprezident Aleksandar Vučić sází na politický kalkul a uchází se o křeslo premiéra. V cestě mu však stojí neobvyklý soupeř – nestranická kandidátka expertů „vyrostlá“ ze stotisícových studentských protestů. Redaktorka týdeníku Respekt Magdaléna Fajtová v podcastu Za Horizont popisuje srbskou „politiku všech azimutů“, šance opozice i důvody, proč Bělehradu vyhovuje sedět na více židlích najednou. Moderuje Daniela Škopková.
Podcast Za Horizont vychází každou středu na iVysílání a ve všech podcastových aplikacích.