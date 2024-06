Lídři G7 mají na summitu tlačit na Čínu. Zelenskyj uzavře bezpečnostní smlouvu s USA

„Jsem přesvědčen, že dohody o využití zmrazených ruských aktiv bude dosaženo v příštích několika hodinách,“ řekl novinářům i předseda Evropské rady Charles Michel po příjezdu do italského resortu Borgo Egnazia, kde se summit koná. „Je nutné, aby bylo více prostředků co nejrychleji k dispozici Kyjevu. Ukrajina potřebuje peníze teď, finance budou použity na vše, co tato země potřebuje, včetně její obnovy,“ dodal Michel podle italské televize SkyTg24.

Zelenskyj dopoledne k otázce západní pomoci uvedl, že současnou prioritou Kyjeva je rychlejší výcvik pilotů, dodávky střel dlouhého doletu a silnější protivzdušná obrana.

Dalším významným bodem jednání bude Čína, kterou by státníci měli vyzvat, aby nepodporovala ruskou agresi na Ukrajině. Západní země kritizují Peking také za neférové obchodní jednání a nadměrnou státní podporu exportu, který má sloužit k saturaci přebytečných čínských výrobních kapacit. Evropská komise aktuálně oznámila, že je připravena zavést cla na čínské elektromobily. Spojené státy oznámily výrazné zvýšení cel na čínské elektromobily již v květnu.