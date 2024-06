Výhody pocítí všichni, vyzval Zelenskyj na konferenci v Berlíně k podpoře v obnově Ukrajiny

Česko podle něj na rozdíl od mnoha dalších aktérů včetně mezinárodních organizací nečeká několik let s přípravou studií, které by vyhodnotily, co by bylo ideálním řešením. „My víme, co teď Ukrajina nejvíce potřebuje – jsou to kogenerační jednotky, decentralizovaný systém energetiky, čističky vody, výstavba nemocnic – a to už děláme,“ vyjmenoval.

„Jen během letošního roku jsme dodali čističky vody pro sto třicet tisíc lidí, osm nemocnic v Charkovské oblasti, sedm kogeneračních jednotek jen v Charkovské oblasti a tři v dalších oblastech. A děláme to právě tím výjimečným způsobem tam, kam se většina ostatních aktérů neodváží,“ popsal konkrétní českou pomoc Kopečný.

„Nese to s sebou třeba i finanční příspěvek ze strany americké rozvojové agentury, Tchaj-wanu a dalších aktérů, kteří sami mají nějaké institucionální nastavení a omezení toho, aby tam mohli jezdit sami, a proto rádi přispějí projektu, který je veden českými firmami. Tak pomáháme jak nejhůř zasaženým regionům na Ukrajině, tak i české ekonomice.“