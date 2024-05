NATO by mělo hrát větší roli v koordinaci dodávek a výcviku na Ukrajině, řekl Stoltenberg

Ve veřejném úvodu vystoupil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg a český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). O výsledcích jednání by měli informovat po jedné hodině odpoledne. Ministři by se měli soustředit na přípravu na washingtonský summit, probírat pomoc Ukrajině, ale pravděpodobně i pravidla pro používání darovaných západních zbraní. Stoltenberg opakovaně prohlásil, že právo Ukrajiny na sebeobranu by mělo zahrnovat i možnost útočit na legitimní vojenské cíle na ruském území.

Čtvrteční první den programu zaplnila hlavně bilaterální jednání. Americký šéf diplomacie Antony Blinken se sešel s Lipavským, ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) či prezidentem Petrem Pavlem. Hlava státu na Hradě odpoledne ve svém sídle ministry přijala a udělila při té příležitosti Stoltenbergovi Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy. Součástí největší alianční akce v Česku od summitu NATO v Praze v roce 2002 byla také veřejná debata v Senátu.