„Příští válka může proběhnout jen v našich hlavách,“ varuje Foltýn

Bývalý náčelník Vojenské policie Otakar Foltýn se chce coby nový vládní koordinátor strategické komunikace zaměřit na to, aby jednotlivé státní složky navenek vystupovaly jednotně a důvěryhodně. Zároveň ale musí být slova podepřená skutečným jednáním. Za velkou hrozbu pro Českou republiku považuje dezinformační snahy Ruska. Funkce vládního koordinátora by se Foltýn měl ujmout od začátku června.

„Mým hlavním úkolem není potlačování dezinformací, ale natolik efektivní komunikace státu, že ty dezinformace nedostanou prostor, nebo aspoň ne tolik,“ vysvětlil Foltýn. Jako příklad takových dezinformací zmínil ty, které šíří ruské orgány a jiné subjekty v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Foltýn má za to, že stát v současnosti strategickou komunikaci nezvládá dostatečně. „Pakliže by to dělal dostatečně, nepotřeboval by mě,“ podotkl. Vláda i prezident Petr Pavel se nechali již dříve slyšet, že se v oblasti strategické komunikace musí dělat více.