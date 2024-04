Falešná videa zaplavují internet. Spolehlivé nástroje na rozeznání deepfakeů ale neexistují

Zatímco se deepfake videa masivně šíří a ještě rychleji zdokonalují, recept, jak je poznat a utlumit, teprve hledáme. „Úspěšnost algoritmů v odchycení videa, které je deepfakem, je pod padesáti procenty. Je to spíš kolem třiceti procent. Takže to je horší, než když si hodíte mincí,” popsal velitel Skupiny kybernetických a informačních sil Armády ČR Ivo Zelinka.

„Umělá inteligence uzavírá obchody sama. Vše, co musíte udělat, je podat žádost, počkat na hovor manažera a poté investovat šest tisíc korun a zaručuji vám, že budete nadšeni,“ říká na videu obličej expremiéra Andreje Babiše (ANO). Video ale není pravé, jedná se o takzvaný deepfake – to je označení pro foto, video či zvukovou nahrávku, kde je umělým způsobem relativně věrohodně napodoben, respektive zmanipulován vzhled nebo hlas vybrané osoby.

Sami politici a veřejné osobnosti se proti svému zneužívání ohrazují. „Píšete, že jsou různé nabídky, že něco doporučuju, že se prodávají akcie Agrofertu. Prosím vás, to jsou všechno fejky, falešné videa, žádné doporučení nikomu nikdy nedávám. (...) Takže všude jsou tyhle podvody, měli byste to vědět, tak dávejte pozor,“ reagoval Babiš.

V případu videa zobrazujícího Andreje Babiše byl zneužitý nejen důvěřivý senior, ale i bývalý premiér a lídr současné opozice. Videa, která jsou na první pohled k nerozeznání od opravdových, mu vkládají do úst něco, co nikdy neřekl.

Podvodníci s umělou inteligencí zneužívají známé tváře nebo úspěšné podnikatele opakovaně. Svůj deepfake má i miliardář Pavel Baudiš. Aktuálně devátý nejbohatší Čech v devadesátých letech spoluzakládal úspěšnou IT společnost Avast, která je dnes součástí mezinárodní skupiny Gen. Zhruba před půl rokem se stal návnadou podvodníků.

„Nás to zase až tak nepřekvapilo. Bylo to spíš očekávané, že se něco takového přihodí. Možná to bylo dřív, než jsme čekali. Je to realita, ve které žijeme,” uvedl prezident společnosti Vlček. „Nemáte moc možnost se chránit, bránit. Můžete to nahlásit na policii, ale reálná efektivní ochrana před tím v dnešní době moc neexistuje,“ dodal.

Falešná videa lze vytvořit za odpoledne

Reportéři ČT oslovili experty z armády, aby jim vytvořili vlastní deepfake. Bylo jen na nich, co zjistí a použijí. Výsledkem byla tři videa.

V nejdokonalejším použili původní záběr na redaktorku, do úst jí však vložili jiná slova. „Je tam dokonalý synchron, zejména čím byste to viděla na menším displeji, tím je to samozřejmě dokonalejší, synchron je tam vyladěný. Není tam evidentní rozpor toho sdělení a obrazu,“ popsal Zelinka.

V druhém videu už bylo možné pozorovat technické nedokonalosti mezi obrazem a zvukem. Třetí působilo spíše jako parodie. Trojice videí vznikla za odpoledne.

V deepfake videích se objevili Petr Pavel či Karel Řehka

Vytvořit více či méně dokonalý deepfake a zneužít něčí hlas nebo obličej je na jaře roku 2024 možnost dostupná takřka každému – i bez velkých investic nebo odborných dovedností. Nejde jen o podvody cílící na důvěřivé lidi, jde i o politický boj.

„Za nejzávažnější považuji snahu přímo z Ruska narušit průběh prezidentských voleb, kdy Rusové použili falešné video kandidáta Petra Pavla,“ uvedl ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka.

Tehdy to bylo pouze sestříhané reálné video, teď už ale i Petr Pavel koluje v deepfacích. Ovlivňování voleb pomocí deepfakeů už loni před parlamentními volbami zažilo Slovensko. Na podzim se šířila falešná nahrávka, na které kandidát na premiéra kritizující Rusko Michal Šimečka diskutuje s novinářkou o tom, jak zmanipuluje volby.