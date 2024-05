Obranu před dezinformacemi by měl vést Foltýn. Nominaci na nový post potvrdil Radiožurnálu

Vládním koordinátorem strategické komunikace se zřejmě stane bývalý náčelník Vojenské policie Otakar Foltýn. Serveru iROZHLAS.cz a Českému rozhlasu Radiožurnálu (ČRo) Foltýn řekl, že do funkce by měl nastoupit od června. Na zřízení postu koordinátora, který by měl mít na starost i obranu před dezinformacemi a cizím vlivem, se podle ČRo shodli předsedové koaličních stran.