Levná ropa může Putinovi ztížit financování války

Trump už na lednovém Světovém ekonomickém fóru slíbil, že vyvine tlak na OPEC, a uvedl, že pokles ceny ropy by mohl „okamžitě“ ukončit ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu. „Právě teď je cena dostatečně vysoká na to, aby válka pokračovala, musíte snížit cenu ropy a válku ukončit,“ vyzval tehdy exportéry ropy.

Podle zdrojů Reuters ze skupiny OPEC+ chce Saúdská Arábie ale hlavně potrestat Irák a Kazachstán za nedodržování těžebních kvót. Skupina by prý mohla plně zrušit dobrovolné škrty do konce října, pokud budou členové pravidla dál ignorovat, sdělily zdroje.

Podle experta na mezinárodní vztahy Karla Svobody z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy je otázkou, zda se budou nízké ceny ropy držet týdny nebo půjde o roky jako v osmdesátých letech. „Čím déle, tím pro Rusko hůře. Sešly se tu dvě věci, kdy na jedné straně klesá Rusům cena, zároveň ale stoupá rubl, takže dostávají z ropy výrazně méně, než počítali, a to se jim promítá do rozpočtu,“ řekl webu ČT24.

Prodej ropy a zemního plynu přitom tvoří asi třicet procent příjmů ruského federálního rozpočtu. „Tohle už nepokryjí z fondu národního bohatství, protože likvidní část má v této chvíli nějakých 3,3 bilionu dolarů a už v nyní to vypadá, že schodek bude vyšší. Odhaduje se, že na konci roku to může být klidně šest bilionů,“ konstatoval Svoboda.

Ruské ministerstvo financí minulý týden téměř ztrojnásobilo odhad rozpočtového deficitu pro rok 2025, a to z 0,5 na 1,7 procenta HDP poté, co snížilo prognózu příjmů z ropy a plynu o 24 procent. Tyto příjmy by nově měly činit jen 101,47 miliardy dolarů, což je 3,7 procenta HDP.

Podle Svobody bude Rusko sahat na válku až jako poslední. „Je to vidět už na tom, že policistům nerostly mzdy, důchody rostou jen o oficiální inflaci, která zdaleka nestačí na růst cen základních potravin a dalších věcí. Inflace chudých je v Rusku kolem patnácti procent, zatímco oficiální inflace byla 9,5 procenta,“ uvedl expert. „Primárně budou sypat do války peníze, i kdyby se všechno ostatní hroutilo,“ míní Svoboda.

Řada odborníků si myslí, že vláda v budoucnu nebude mít jinou možnost než zvýšit daně, snížit některé citlivé sociální výdaje a zadlužit se, pokud chce vyrovnat budoucí rozpočty, aniž by sáhla na výdaje na válku.

„Problém je, že si nemohou půjčovat na vnějších trzích, což by byla normální reakce. Vnitřní trhy jsou taky problematické, částečně to jde, ale zatím v tom velké úspěchy nemají, čili to můžou řešit zvýšením daní, určitým seškrtáním rozpočtu, popřípadě tím, že prostě, jak se lidově říká, budou tisknout peníze,“ vysvětluje Svoboda.

Hrozba nové vlny zdražování

Podle něj se dá očekávat, že tyto kroky opět posílí inflaci, kterou se snaží Moskva zkrotit. „Nějaké první znaky toho, že se situace zlepšuje, mají, ale žádný velký zázrak to není. Hrozí, že jim to zase zvýší inflaci, která má pak vliv na úrokové sazby. Ty mají vliv na ekonomickou aktivitu, kterou můžou zadusit, čili je to poměrně nepříjemná situace z toho pohledu, že to může nastartovat procesy, které se snaží nyní tlumit,“ popisuje možné dopady Svoboda.

Země už letos zvýšila některé klíčové daně, včetně sociálně citlivé daně z příjmu fyzických osob a daně ze zisku právnických osob. Putin přitom považuje vyrovnané rozpočty, nízké zadlužení a daně za své klíčové úspěchy své vlády, podotýká Reuters.