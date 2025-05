Ropa prudce zlevňuje

Osm zemí ze skupiny OPEC+ tvořené členy Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejich spojenci v čele s Ruskem se v sobotu dohodli na dalším zvýšení těžby od června, a to o 411 tisíc barelů denně. Producenti tak pokračují v postupném zvyšování těžby. Naposledy ji zvýšili od května, rovněž o 411 tisíc barelů denně.

„Nyní očekáváme, že OPEC+ postupně ukončí dodatečné dobrovolné škrty do října 2025, ale také očekáváme mírně pomalejší růst těžby ropy v USA,“ upřesnil analytik Barclays Amarpreet Singh.

Skupina by mohla plně zrušit dobrovolné škrty do konce října, pokud členové nezlepší dodržování svých těžebních kvót, řekly zdroje z OPEC+ agentuře Reuters. Podle nich Saúdská Arábie tlačí na skupinu, aby urychlila zrušení dřívějšího snížení těžby, a potrestala tak Irák a Kazachstán, což jsou další členové skupiny, za špatné dodržování těžebních kvót.

„Rozhodnutí OPEC+ z 3. května zvýšit produkční kvóty na červen o dalších 411 tisíc barelů denně přispívá k očekávání trhu, že globální rovnováha nabídky a poptávky se posouvá k přebytku,“ přiblížil analytik společnosti Evans on Energy Tim Evans.

Po červnovém zvýšení dosáhne celkové kombinované zvýšení těžby ropy za duben, květen a červen 960 tisíc barelů denně. To podle agentury Reuters představuje uvolnění čtyřiceti čtyř procent z různých škrtů dohodnutých od roku 2022, které činí 2,2 milionu barelů denně.

Vliv cel a napětí na Blízkém východě

Analytici ING také varovali, že trh s ropou se potýká se značnou nejistotou v oblasti poptávky v souvislosti se zaváděním cel. Změna politiky OPEC+ zvyšuje nejistotu na straně nabídky a globální bilance mezi nabídkou a poptávkou po ropě se v letošním roce bude posouvat výrazněji do přebytku.

Současně narůstá napětí na Blízkém východě. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu přislíbil Íránu odvetu za to, že Teheránem podporovaná skupina hútíů vypálila raketu, která dopadla poblíž hlavního izraelského letiště. Írán v neděli prohlásil, že pokud by Spojené státy nebo Izrael zaútočily, Teherán by úder oplatil.