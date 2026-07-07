Kubánská přenosová síť zkolabovala. Ostrov se ponořil do tmy

Během pondělí došlo k rozsáhlému výpadku elektrické sítě napříč Kubou. Ještě během večera byl státní provozovatel schopen napájet pouze procento poptávky v hlavním městě Havaně. Šlo především o nemocnice a potravinářské podniky. Důvod kolapsu zůstává doposud neznámý.
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Británie řeší přeplněné věznice předčasným propouštěním. Týkat se má i sexuálních delikventů
před 4 hhodinami
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SledujteProjev generálního tajemníka NATO Rutteho na Fóru obranného průmyslu
Prezident Petr Pavel se zúčastní úterní večeře lídrů na summitu NATO, řekl před odletem do Ankary. Vláda na ni delegovala premiéra Andreje Babiše (ANO), jehož doprovodí manželka. Předseda vlády dříve prohlásil, že kabinet chce příští rok navýšit rozpočet na obranu o 36 miliard korun, a poprvé tak splnit závazek dvě procenta HDP. Hlavními body jednání budou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajině či vztahy mezi USA a ostatními spojenci. Na jednání se očekává účast prezidenta USA Donalda Trumpa.
Žena v USA přisuzovala smrt dětí očkování, nyní čelí obvinění z jejich vraždy
Ženu z amerického státu Idaho, která tvrdila, že její dvě malé děti zemřely v důsledku očkování, velká porota obvinila z jejich vraždy. Třiadvacetiletá Andrea Shawová měla svá 18měsíční dvojčata loni v květnu udusit. Jejich smrt nedlouho poté přisoudila vakcínám – v podcastu organizace brojící proti očkování, kterou do prosince 2024 vedl Robert F. Kennedy mladší, než se loni v lednu ujal funkce ministra zdravotnictví. Píše o tom agentura AP s odvoláním na úřady.
U hotelu v Damašku, kde nocoval Macron, vybuchly nálože
V blízkosti hotelu Four Seasons v centru Damašku, kde v noci na úterý nocoval francouzský prezident Emmanuel Macron, vybuchly dvě nálože. Podle syrského ministerstva vnitra exploze nastaly mimo bezpečnostní zónu vymezenou v okolí hotelu a nepředstavovaly pro budovu přímou hrozbu. Při útocích, ke kterým se nikdo nepřihlásil, bylo podle úřadů zraněno osmnáct lidí včetně čtyř policistů, píše agentura AFP.
Američtí molekulární biologové navrhli novou vakcínu proti HIV. Výsledky jsou slibné
Nemoc AIDS se sice podařilo zkrotit díky lékům, které vymyslel český vědec Antonín Holý, ale nemoc se stále šíří jak v chudých, tak i v bohatých zemích světa. Vědci z několika amerických univerzit teď navrhli očkování.
Kubánská přenosová síť zkolabovala. Ostrov se ponořil do tmy
Během pondělí došlo k rozsáhlému výpadku elektrické sítě napříč Kubou. Ještě během večera byl státní provozovatel schopen napájet pouze procento poptávky v hlavním městě Havaně. Šlo především o nemocnice a potravinářské podniky. Důvod kolapsu zůstává doposud neznámý.
Demokraté vyzvali Platnera k ukončení kampaně po nařčení ze znásilnění
Lídři Demokratické strany v pondělí vyzvali demokratického kandidáta ve volbách do Senátu Grahama Platnera k odstoupení z volebního klání poté, co se proti němu v médiích objevilo obvinění ze znásilnění. Platner v červnu zvítězil v demokratických primárkách v Maine a v listopadu by se měl o křeslo do Senátu utkat se stávající republikánskou senátorkou Susan Collinsovou. Obvinění ze sexuálního násilí odmítá, informuje agentura Reuters.
Horka zesilují tlak na místa s datovými centry
Horké počasí, které zasáhlo východ Spojených států, zvýšilo spotřebu elektřiny datovými centry. To umocňuje zatěžování rozvodných elektrických sítí a zhoršování kvality ovzduší v okolních oblastech, což jsou jevy už tak spojované s datovými centry. Dopad na komunity, jako je etnicky rozmanitá čtvrť Sacred Heart v Lowellu v Massachusetts, ukazuje, proč čelí odvětví umělé inteligence (AI) požadující stále větší část výkonu datacenter silnému odporu vůči rychle rostoucímu počtu těchto zařízení. Píše o tom agentura AP.
Neznámý projektil zasáhl tanker v Ománském zálivu, způsobil požár
Tanker v Ománském zálivu u Hormuzského průlivu nedaleko ománských břehů zasáhl neznámý projektil, což způsobilo požár. V úterý o tom informovala britská námořní služba UKMTO s tím, že nejsou hlášeny žádné oběti. V regionu navzdory uzavřenému příměří mezi USA a Íránem panuje zvýšené napětí.
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