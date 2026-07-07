Kubánská přenosová síť zkolabovala. Ostrov se ponořil do tmy


před 48 mminutami|Zdroj: Reuters

Během pondělí došlo k rozsáhlému výpadku elektrické sítě napříč Kubou. Ještě během večera byl státní provozovatel schopen napájet pouze procento poptávky v hlavním městě Havaně. Šlo především o nemocnice a potravinářské podniky. Důvod kolapsu zůstává doposud neznámý.

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