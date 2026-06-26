Král Karel III. nebude po nákladné rekonstrukci žít v Buckinghamském paláci


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK

Britský král Karel III. nebude ani po dokončení nákladné desetileté rekonstrukce v příštím roce žít v Buckinghamském paláci. Oznámili to ve čtvrtek podle tiskových agentur zástupci panovnické rodiny. Ti také poprvé zveřejnili, kolik král Karel odvedl státu na daních v uplynulých letech. Od nástupu na trůn v roce 2022 britský panovník zaplatil na daních celkem přes 30 milionů liber (845 milionů korun).

Rozhodnutí krále neobývat Buckinghamský palác znamená, že tato ústřední londýnská pamětihodnost po téměř 200 letech přestane sloužit jako hlavní sídlo britského monarchy.

Král se rozhodl, že až příští rok skončí rekonstrukce Buckinghamského paláce za 369 milionů liber, bude i nadále žít v Clarence House, svém dlouholetém londýnském sídle nedaleko paláce.

Karel III. ani jeho zesnulá matka královna Alžběta II. v paláci od roku 2019 nepřenocovali. Karel III. si ale v Buckinghamském paláci ponechá soukromé pokoje, mohou posloužit jako ubytování. Sídlo také zůstane hlavním dějištěm slavnostních a oficiálních akcí, včetně přijímání zahraničních návštěv.

Britská královská rodina je otevřenější, podle kritiků ale bohatne
Král Karel III.

Výzvy k větší transparentnosti královských financí začaly sílit po skandálech Andrewa

Královští úředníci dnes zároveň oznámili, že král ve finančním roce 2024/25 zaplatil na daních 12,9 milionu liber, o rok dříve to bylo 11,7 milionu. Tyto údaje byly zveřejněny vůbec poprvé.

Podle Reuters se tak Karel III. řadí mezi sto předních daňových poplatníků Británie.

Výzvy k větší transparentnosti královských financí začaly sílit po skandálech kolem králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora, dříve známého jako princ Andrew. Karel zveřejňoval, jaké platí daně, už když byl princem z Walesu.

Karel III. zbavil svého bratra Andrewa zbývajících titulů
Princ Andrew

Britští monarchové nemusejí ze zákona platit daň z příjmu, ani dědickou daň a daň z kapitálových výnosů. Karel III., stejně jako jeho matka po roce 1993, tak ale dosud dobrovolně činil, aniž zveřejňoval konkrétní částky.

Výběr redakce

Mamdaniho popularita roste. Část demokratů se obává posunu strany doleva

Mamdaniho popularita roste. Část demokratů se obává posunu strany doleva

před 2 hhodinami
Ve Venezuele po zemětřesení pomůže i specializovaný český tým

Ve Venezuele po zemětřesení pomůže i specializovaný český tým

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Nejvyšší soud USA otevřel Trumpovi cestu k oživení tvrdé imigrační politiky

Nejvyšší soud USA otevřel Trumpovi cestu k oživení tvrdé imigrační politiky

před 5 hhodinami
Teplotní rekordy padly na půlce stanic v Česku, podívejte se na mapu

Teplotní rekordy padly na půlce stanic v Česku, podívejte se na mapu

před 6 hhodinami
Policie zadržela primátora Karviné Wolfa, žalobce navrhl vazbu

Policie zadržela primátora Karviné Wolfa, žalobce navrhl vazbu

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
USA a Rusko neuzavřely na Aljašce žádné dohody, odmítl Rubio ruská tvrzení

USA a Rusko neuzavřely na Aljašce žádné dohody, odmítl Rubio ruská tvrzení

před 8 hhodinami
Mají důvěru a jsou dobře řízené, řekl Pavel o ČT a ČRo na Valném shromáždění EBU

Mají důvěru a jsou dobře řízené, řekl Pavel o ČT a ČRo na Valném shromáždění EBU

před 13 hhodinami
Tlak na média veřejné služby je celoevropský, míní jejich šéfky z Litvy a Švédska

Tlak na média veřejné služby je celoevropský, míní jejich šéfky z Litvy a Švédska

24. 6. 2026

Aktuálně z rubriky Svět

Král Karel III. nebude po nákladné rekonstrukci žít v Buckinghamském paláci

Britský král Karel III. nebude ani po dokončení nákladné desetileté rekonstrukce v příštím roce žít v Buckinghamském paláci. Oznámili to ve čtvrtek podle tiskových agentur zástupci panovnické rodiny. Ti také poprvé zveřejnili, kolik král Karel odvedl státu na daních v uplynulých letech. Od nástupu na trůn v roce 2022 britský panovník zaplatil na daních celkem přes 30 milionů liber (845 milionů korun).
před 43 mminutami

Mamdaniho popularita roste. Část demokratů se obává posunu strany doleva

Popularita newyorského starosty Zohrana Mamdaniho roste. Už teď se řadí mezi nejoblíbenější představitele demokratů, což ukazuje i fakt, že v newyorských demokratických primárkách před volbami do Kongresu zvítězili mimo jiné tři demokratičtí socialisté podporovaní právě Mamdanim. Někteří členové vedení strany se však obávají, že by newyorský starosta a jeho spojenci mohli stranu posunout před listopadovými volbami příliš doleva.
před 2 hhodinami

Ve Venezuele po zemětřesení pomůže i specializovaný český tým

Český tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin pojede do Venezuely, kterou v noci na čtvrtek zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijala ve čtvrtek odpoledne, uvedl Hasičský záchranný sbor ČR (HZS). Další informace chce zveřejnit později. Příslušník HZS Jiří Němčík ve vysílání ČT sdělil, že mise by se mělo zúčastnit 68 osob. Do tří dnů by na základě požadavku Venezuely mohla do země vyrazit také česká zdravotnická jednotka.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Španělsko hlásí kvůli vedrům dvě stě mrtvých, Paříž má plné nemocnice

Nynější vlna veder ve Španělsku vedla mezi nedělí a středou k úmrtí 212 lidí. Francie hlásí nejteplejší den v historii měření a rekordně teplou noc. Paříž má zároveň kvůli vedrům naplněné kapacity nemocnic, město také v pátek zakáže konzumaci a prodej alkoholu, oznámil dle AFP policejní prefekt. S neobvyklým horkem se potýkají i Velká Británie či Německo. Nové teplotní maximum zaznamenalo též Švýcarsko.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Zemětřesení ve Venezuele si dle úřadů vyžádala nejméně 188 životů

Venezuelu v noci na čtvrtek SELČ zasáhla dvě silná zemětřesení. Podle předsedy tamního parlamentu Jorgeho Rodrígueze si událost vyžádala nejméně 188 mrtvých, dalších 1520 lidí utrpělo zranění. Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila stav nouze. Zemětřesení podle předsedy parlamentu poničila a zničila nejméně 250 budov. Úřady evidují přes dvě stě zavalených lidí a dalších 157 se pohřešuje. Do postižené země začínají odlétat zahraniční záchranářské týmy.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Šéfka EK oznámila převod prvních tří miliard eur Kyjevu z unijní půjčky

Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliardy eur (přes 77 miliard korun) Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš (ANO), před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

VideoČeši podnikají na Ukrajině a věří, že po válce se byznys víc rozběhne

Míra rizika je zde extrémně vysoká, ale některé české firmy nyní podnikající na Ukrajině očekávají, že po válce se jim i díky tomu otevřou další možnosti spolupráce. Týká se to například energetického sektoru. Podnikání ve válčící zemi představuje pro firmy řadu problémů. Investici do objektu na Ukrajině například nikdo nechce pojistit. Další tuzemské podniky jdou proto jinou cestou – školí místní personál a poskytují servis. Na druhou stranu válka některé procesy urychlila. Podnikatelé například nemusí čekat na schválení projektu a stavebního povolení. Na druhou stranu válka investory také děsí. Jakmile ale skončí, může být trh už „rozebraný“.
před 5 hhodinami

Nejvyšší soud USA otevřel Trumpovi cestu k oživení tvrdé imigrační politiky

Nejvyšší soud Spojených států ve čtvrtek otevřel cestu administrativě prezidenta Donalda Trumpa k obnovení tvrdé imigrační politiky, která byla dříve využívána k odmítání migrantů žádajících o azyl na americko-mexické hranici, informovala agentura AP. Federální soudkyně v Bostonu ve čtvrtek naopak, dle agentury Reuters, zablokovala zavedení nařízení prezidenta, které mělo za cíl zpřísnit pravidla týkající se korespondenční volby před listopadovými volbami do Kongresu.
před 5 hhodinami
Načítání...