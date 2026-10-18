Je krátce po půlnoci. Během poslední hodiny se z kyjevského metra opět stává noclehárna. Jen během posledních měsíců v něm přespávalo až kolem padesáti tisíc lidí. Podzemní stanice se znovu plní obrazy známými z prvních týdnů ruské invaze na Ukrajinu. Od září, kdy Moskva zesílila útoky na Kyjev, tu podle úřadů nocuje i bez poplachu pravidelně až pět tisíc lidí. Přicházejí preventivně, kvůli vlastnímu klidu i potřebě ráno fungovat. S sebou si přinášejí například pas, studentský průkaz, jídlo a teplé oblečení. Mnohdy také domácí mazlíčky. Krátce po páté přijíždějí první soupravy. Cestující kličkují mezi stany, matracemi a stále spícími lidmi. Nocující pomalu balí. Ze 46 podzemních stanic, které slouží jako kryty, se znovu stávají místa hromadné dopravy.
VideoKdyž Kyjevané chtějí strávit klidnou a bezpečnou noc, míří do metra
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