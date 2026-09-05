VideoJihokorejská loděnice patří ke špičce, využívá toho i americké námořnictvo


před 31 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Spojené státy a Jižní Korea prohlubují spolupráci v lodním průmyslu. Přestože americké námořnictvo je nejsilnější na světě, loděnice po desetiletích útlumu nemají kapacitu pro rychlou výstavbu ani údržbu flotily. Naopak Jižní Korea má špičkové technologie i zkušenosti. ČT získala exkluzivní přístup do největších loděnic na světě v jihokorejském Ulsanu. HD Hyundai zde vyrábí obří tankery a kontejnerové lodě pro světový obchod, ale také torpédoborce, fregaty a ponorky pro jihokorejské námořnictvo a zahraniční zákazníky. Propojení civilní a vojenské výroby je jednou z hlavních konkurenčních výhod.

Zóna ČT24 se dále věnovala změně v maskování uniforem, které chystá česká armáda. Zachytila i okamžik, kdy po více než půlstoletí dolétaly ve službách tuzemského letectva stroje L-39 Albatros cvičné verze C. Dánsko pak poprvé v historii nasadilo v Grónsku své brance, aby se tu vycvičili a byli později schopni bránit strategický ostrov. Pořad rovněž připomenul srpnový hybridní útok v německém Lipsku či operace pozemních dronů ve službách ukrajinské armády.

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