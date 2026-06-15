V plachetnici potopené u Splitu po srážce s katamaránem našli tělo pohřešované osoby


15. 6. 2026Aktualizovánopřed 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Tělo dosud pohřešované osoby našli chorvatští potápěči v plachetnici, která se v neděli potopila s českou posádkou po srážce s katamaránem u Splitu. Stanici N1 to v pondělí řekl šéf splitského přístavu Željko Kuštera. Počet obětí lodního neštěstí tím vzrostl na čtyři.

Na palubě plachetnice bylo v době nehody osm Čechů. Čtyři byli převezeni do nemocnice, jejich stav není vážný.

Podle vedoucího konzulárního oddělení velvyslanectví České republiky v Záhřebu Štěpána Šantrůčka byl pohřešovaný Čech v době nehody v útrobách lodi. Těla zbylých tří obětí nalezli záchranáři již v neděli.

„Policejní potápěči našli místo, kde se plachetnice potopila. Je to hloubka více než padesát metrů. V kabině plachetnice jsme našli čtvrtou osobu, po které jsme pátrali. Dojde k vyproštění těla,“ řekl Kuštera s tím, že vyzdvižena bude i samotná loď.

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Katamarán, který se nedaleko Splitu srazil s plachetnicí

Šéf splitského přístavu zopakoval, že si nevzpomíná na podobnou tragédii. „Byli to hosté, kteří k nám přijeli. Je to souběh okolností, velký zármutek,“ dodal s tím, že úřady už zahájily vyšetřování s cílem zjistit, co přesně k nehodě vedlo.

Neštěstí se odehrálo v neděli kolem 11:30 ve frekventovaném průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta. Plachetnice, která podle prohlášení chorvatského ministerstva moře, dopravy a infrastruktury plula pod francouzskou vlajkou, se po nárazu s katamaránem se 125 lidmi na palubě potopila. Příčiny nehody nejsou dosud zřejmé.

Životy většího počtu českých občanů si v Chorvatsku v minulosti vyžádaly hlavně dopravní nehody. V červnu 2012 například zahynulo při nehodě autobusu s českými turisty na chorvatské dálnici nedaleko tunelu Sveti Rok osm lidí, 43 utrpělo zranění. Podle vyšetřovatelů nehodu zavinil mikrospánek řidiče. V září 2001 při autonehodě poblíž hlavního města Záhřebu zemřeli tři čeští turisté a jeden Rakušan, který nehodu zavinil. Na dálnici tehdy zahynul manželský pár a jejich patnáctiletý syn. Jeho o šest let starší bratr utrpěl těžká zranění.

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