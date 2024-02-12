Військові капелани намагаються захистити людяність українських воїнів

До громадської організації «Перший український батальйон військових капеланів» входить майже 200 осіб. Зберегти людяність та психічне здоров’я українським воїнам допомагають священники протестантської та православної церков. З редактором Чеського телебачення Віталією Токарчук розмовляв голова батальйону Руслан Бусько.