До громадської організації «Перший український батальйон військових капеланів» входить майже 200 осіб. Зберегти людяність та психічне здоров’я українським воїнам допомагають священники протестантської та православної церков. З редактором Чеського телебачення Віталією Токарчук розмовляв голова батальйону Руслан Бусько.
Військові капелани намагаються захистити людяність українських воїнів
Військові капелани намагаються захистити людяність українських воїнів (zdroj: ČT24)
Kaplani se snaží chránit lidskost ukrajinských vojáků
Téměř dvě stě lidí sdružuje nevládní organizace První ukrajinský prapor kaplanů. Kněží z protestantských a pravoslavných církví, psychologové, zdravotníci a další dobrovolníci pomáhají ukrajinským vojákům zachovat lidskost a duševní zdraví. S redaktorkou České televize Vitalijí Tokarčukovou o tom hovořil předseda organizace První ukrajinský prapor kaplanů Ruslan Busko.