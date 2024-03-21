Гуманітарну ситуацію в окупованому українському курортному містечку Гола Пристань на Херсонщині його офіційне керівництво вважає катастрофічною. Росіяни окупували колишній курорт на початку війни, а в червні минулого року 80 відсотків міста було затоплено водою через руйнування Каховської дамби. З начальницею Голопристанської міської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області Світланою Лінник розмовляла редакторка Чеського телебачення Віталія Токарчук.
Окупований курорт зруйнований руйнівним паводком Каховського водосховища
Окупований курорт зруйнований руйнівним паводком Каховського водосховища (zdroj: ČT24)
Humanitární situace v okupovaných lázních zdevastovaných povodní ze zničené Kachovky
Humanitární situaci v okupovaném ukrajinském lázeňském městě Hola Prystaň v Chersonské oblasti popisuje exilové vedení jako katastrofální. Rusové obsadili bývalé letovisko na začátku plnohodnotné ruské agrese. A loni v červnu město z osmdesáti procent zatopila voda ze zničené Kachovské přehrady. S vedoucí ukrajinské vojenské správy města Svitlanou Linnykovou hovořila redaktorka České televize Vitalija Tokarčuková.