Окупований курорт зруйнований руйнівним паводком Каховського водосховища

Vitalija Tokarčuková
před 2 h hodinami|Zdroj: ČT24
Окупований курорт зруйнований руйнівним паводком Каховського водосховища (zdroj: ČT24)

Гуманітарну ситуацію в окупованому українському курортному містечку Гола Пристань на Херсонщині його офіційне керівництво вважає катастрофічною. Росіяни окупували колишній курорт на початку війни, а в червні минулого року 80 відсотків міста було затоплено водою через руйнування Каховської дамби. З начальницею Голопристанської міської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області Світланою Лінник розмовляла редакторка Чеського телебачення Віталія Токарчук.

Humanitární situace v okupovaných lázních zdevastovaných povodní ze zničené Kachovky

Humanitární situaci v okupovaném ukrajinském lázeňském městě Hola Prystaň v Chersonské oblasti popisuje exilové vedení jako katastrofální. Rusové obsadili bývalé letovisko na začátku plnohodnotné ruské agrese. A loni v červnu město z osmdesáti procent zatopila voda ze zničené Kachovské přehrady. S vedoucí ukrajinské vojenské správy města Svitlanou Linnykovou hovořila redaktorka České televize Vitalija Tokarčuková.

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SpeciályUkrajinské novinářky pracují z České televize