Окупований курорт зруйнований руйнівним паводком Каховського водосховища

Гуманітарну ситуацію в окупованому українському курортному містечку Гола Пристань на Херсонщині його офіційне керівництво вважає катастрофічною. Росіяни окупували колишній курорт на початку війни, а в червні минулого року 80 відсотків міста було затоплено водою через руйнування Каховської дамби. З начальницею Голопристанської міської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області Світланою Лінник розмовляла редакторка Чеського телебачення Віталія Токарчук.