Zákaz sdílených elektrokoloběžek pomohl v Praze snížit počet pokut na pětinu

Jízda po chodníku, v protisměru, nerespektování dopravního značení nebo nebezpečný způsob jízdy v hustém provozu. Nejčastěji za tyto přestupky Městská policie hlavního města Prahy rozdala na jaře v dubnu a květnu cyklistům a jezdcům na koloběžkách 437 pokut. Oproti stejnému období loni jde o osmdesátiprocentní pokles, sdělil ČT policejní mluvčí Zdeněk Modálek. Propad podle něj zapříčinil celoměstský zákaz sdílených elektrokoloběžek, který platí od začátku roku.
Strážníci v uplynulých dvou měsících odhalili 2878 přestupků, 2068 z nich se dopustili cyklisté. Celkem městská policie udělila 437 pokut, na kterých vybrala 220 400 korun, 175 provinění předala do správního řízení.
Novoroční zákaz sdílených elektrokoloběžek ukončil stoupající trend posledních let. V dubnu a květnu 2024 strážníci udělili 1211 pokut, loni už to bylo 2252, tedy téměř dvojnásobek. K zákazu sdílených elektrokoloběžek došlo po dlouholeté kritice ze strany obyvatel a městských částí v centru Prahy.
Výhradně na cyklisty a jezdce na koloběžkách se městská policie zaměřila i od 21. do 24. května při akcích Koloběžka a Kola. „Během čtyř dnů strážníci odhalili celkem 643 přestupků, z toho 372 jich spáchali cyklisté, 271 připadalo na jezdce na koloběžkách,“ stojí v tiskové zprávě. Řadu situací hlídky vyřešily domluvou. „Konkrétně se jednalo o 515 případů, v ostatních byly uloženy pokuty – celkem bylo uděleno 56 pokut ve výši 21 500 korun a zbývajících 72 přestupků bylo předáno do správního řízení,“ dodává městská policie.
Další kontrolní akce v Praze bude tento týden od čtvrtka do neděle. Cílem podle strážníků není rozdávání pokut, ale „ohleduplná a bezpečná jízda, kterou si jezdci mohou ušetři nejen své peníze, ale také nervy chodců, řidičů a v neposlední řadě i svůj vlastní čas při řešení přestupků“.