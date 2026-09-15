V řece Moravě v Olomouci uhynuly stovky kilogramů ryb

V řece Moravě v Olomouci a jejím okolí kvůli velmi nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Jde o největší úhyn od začátku sledování místní rybí populace v devadesátých letech. Nízký průtok v Moravě a jejích přítocích způsobilo dlouhodobé sucho, ve vodě je málo kyslíku a ryby se dusí. Jejich úhyn pokračuje, uvedl vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka. Úředníci kvůli nízkým průtokům prodloužili do konce října zákaz odebírat vodu z některých toků na Olomoucku.
Situace je podle Loyky kvůli nízkému průtoku kritická na hlavním toku řeky Moravy i v některých jejích přítocích. Ryby hynou hlavně v nočních hodinách, kdy ve vodě výrazně ubývá kyslíku. Mrtvé ryby se pak zachytávají na jezech, v malých vodních elektrárnách nebo v tůních, rybáři je likvidují. Ve stojatých vodách na Olomoucku úhyn ryb zatím zaznamenán nebyl.
Úhyn ryb v řece Moravě způsobilo několik nepříznivých faktorů. „Nízký průtok znamená, že se látky, které se do Moravy a jejích přítoků dostávají, nemají jak naředit. Krátkodobé srážky navíc spláchly nečistoty a současně propláchly a pročistily kanály. V povodí také probíhají zemědělské práce a hnojení,“ upozornil Loyka.
Zejména na jihu Olomouce se tyto negativní vlivy v dlouhém úseku řeky Moravy pod jezem často sčítají, letošní úhyn ryb je ale výjimečný svým rozsahem. „Něco takového za celou svou profesní dráhu nepamatuji,“ podotkl Loyka. Stav v řece Moravě i jejích přítocích monitorují rybáři společně s pracovníky odboru životního prostředí, město na likvidaci úhynu ryb uvolnilo 50 tisíc korun. Situace se podle Loyky zlepší až po dlouhodobém poklesu teplot a vydatných a rovnoměrně rozložených srážkách.
Krize nastává po setmění
Loyka upozornil, že pro vodní živočichy není rozhodující pouze množství kyslíku naměřené během dne. Kritická je především situace po setmění, kdy vodní organismy kyslík spotřebovávají a jeho koncentrace může klesnout na hodnoty, které už ryby nedokážou přežít. „Pokud je ve vodě přes den dostatek kyslíku, nemusí to ještě znamenat, že jsou podmínky pro ryby bezpečné. Zásadní je, kolik kyslíku ve vodě zůstane od chvíle, kdy se setmí a všechny organismy jej začnou spotřebovávat. Právě během noci se může situace velmi rychle zhoršit,“ řekl.
Plošné přemisťování ryb v menších tocích, kde jsou místy podmínky pro jejich přežití příznivější, není podle Loyky řešením. „Představa, že budeme ryby v menších tocích hromadně stěhovat, není reálná. Pokud do místa, kde ryby zatím přežívají, přidáme další, okamžitě zvýšíme spotřebu kyslíku a můžeme tím ohrozit i ty ryby, které tam dosud přežívaly,“ dodal Loyka.
Odbor životního prostředí magistrátu v pondělí kvůli nízkým průtokům prodloužil zákaz odběru povrchových vod z některých vodních toků. Omezení se týká Trusovického a Dolanského potoku včetně přítoků ve správním obvodu obcí Bělkovice-Lašťany a Dolany. Vztahuje se také na řeku Bystřici s přítoky na území Hluboček, Velké Bystřice, Bystrovany a Olomouc.