Univerzita Karlova otevřela v Hradci Králové kampus za víc než sedm miliard


před 46 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Univerzita Karlova otevřela v sousedství Fakultní nemocnice Hradec Králové nový kampus. Podle zástupců univerzity patří k nejmodernějším vysokoškolským areálům v Evropě. Mephared 2 za 7,2 miliardy korun je propojený s nemocnicí a na jednom místě soustřeďuje výuku, výzkum i zázemí Farmaceutické fakulty a Lékařské fakulty.

V novém kampusu nejsou části Lékařské a Farmaceutické fakulty odděleny. Propojuje nejen studenty obou fakult, ale také vzdělávání, biomedicínský výzkum a klinickou praxi. „Protože je areál nadzemním koridorem propojen s fakultní nemocnicí, tak i lékaři, kteří vyučují studenty, mohou být během pár minut z ordinace v přednáškové místnosti. Dřív se museli složitě přepravovat do jednotlivých objektů obou škol po celém Hradci Králové,“ popsala redaktorka ČT24 Věra Hofmanová.

Nový kampus se podle rektora Univerzity Karlovy Jiřího Zimy připravoval řadu let a patří k největším investicím v historii univerzity. Jeho význam ale podle něj nespočívá jen v rozsahu stavby. „Dvě fakulty, které dosud pracovaly v kapacitně nevyhovujících a prostorově roztříštěných podmínkách, získávají společné zázemí odpovídající tomu, jak se medicína, farmacie a biomedicína vyučují a rozvíjejí,“ uvedl Zima.

Mephared 2 je druhou a největší etapou výstavby Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Menší budovu areálu u vjezdu do FN HK otevřela univerzita v roce 2015. Její výstavba stála téměř 400 milionů korun. Dokončené vzdělávací a výzkumné centrum má přispět k rozvoji farmaceutických, lékařských a biomedicínských oborů.

Výstavba druhé etapy začala v srpnu 2023 a letos v červnu získal areál kolaudační souhlas. Během léta se obě fakulty stěhovaly do nových prostor. Studujícím začnou sloužit 29. září, kdy začíná nový akademický rok. Obě fakulty navštěvuje celkem 3600 studujících.

Geotermální vrty a solární elektrárna

Nosnou konstrukci budovy tvoří železobetonový monolitický skelet založený na 527 pilotách. V areálu vzniklo 122 geotermálních vrtů a na jižní straně střechy také fotovoltaická elektrárna. Užitná plocha budovy fakult činí 62 421 metrů čtverečních, centrální budova má 9436 metrů čtverečních. Součástí projektu je také 313 parkovacích míst pro auta, 190 míst pro kola v podzemních garážích a dalších osmdesát v prostoru parteru.

Výuková a výzkumná pracoviště jsou v budově fakult, kde vzniklo také padesát poslucháren, knihovna, dvě stovky laboratoří, lékárenský trenažér, pitevny nebo vivárium. V menší centrální budově sídlí děkanáty, oddělení jazykové přípravy a stravovací zařízení. Areál pojme až čtyři a půl tisíce lidí.

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Ilustrační fotografie

„Otevření nového kampusu je jasným důkazem, že investice do vzdělávání a vědy jsou pro naši vládu prioritou. Nejde jen o stavbu moderních budov, ale o strategický krok pro celé české zdravotnictví,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Podle něj jde o jednu z největších investic v historii českého vysokého školství.

„Myslím si, že to je smysluplné využití jak národních, tak evropských prostředků i prostředků univerzity. Ale tím to nekončí, tím to začíná, protože i když jsou zde skvělé prostory a skvělé vybavení až lidé – vědci, vyučující a studenti tomu dávají smysl. Bez toho se jako země neposuneme,“ řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Náklady na projekt Mephared 2 včetně vybavení dosahují přibližně 7,2 miliardy korun. Hlavní část pokryjí dotace. Z Národního plánu obnovy půjde 4,52 miliardy korun z prostředků EU, téměř miliardu korun poskytne stát na úhradu DPH. Ministerstvo školství přispěje 616 miliony korun na novostavbu centrální budovy a dalších 30 milionů korun poskytne Operační program Jan Amos Komenský. Přibližně miliardu korun uhradí Univerzita Karlova. Dodavatelem stavby je sdružení firem BAK stavební společnost a Syner.

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