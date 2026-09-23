Poslanec ANO Richter si pronajímal levný městský byt od společnosti, na kterou dohlížel


23. 9. 2026Aktualizovánopřed 15 mminutami|Zdroj: Deník N

Poslanec ANO Jan Richter, který byl do loňska hlavním manažerem hnutí, si pronajímal byt v Chomutově od městské společnosti, ve které je předsedou dozorčí rady, píše Deník N. Dodává, že za pět let zaplatil politik na nájemném 35 tisíc korun a zbytek mu pokryly náklady na opravu.

Richter předsedá dozorčí radě městské firmy Chomutovská bytová od jara 2015. Ta podle Deníku N vlastní a pronajímá zhruba patnáct set obecních bytů, z nichž jeden si v roce 2019 pronajal i sám poslanec, který měl ze své pozice v městském podniku dohlížet na jeho hospodaření.

Podle nájemní smlouvy, kterou má Deník N k dispozici, šlo o byt o velikosti 2+1. Před jeho získáním bydlel podle zjištění média v Kadani v domě své tehdejší manželky. V době, kdy si byt pronajímal, byl současně hlavním manažerem ANO, poslancem nebo předsedou finančního výboru v zastupitelstvu Ústeckého kraje, doplňuje autorka článku Zdislava Pokorná.

Článek dále uvádí, že na smlouvě o budoucím nájmu je ručně poznamenáno, že nabídka byla zveřejněna 29. dubna 2019, a následujícího dne Richter tuto smlouvu podepsal. Samotný nájem začal podle serveru v první polovině května 2019. Pravidla pronájmu obecního bytu prý po Richterovi nevyžadovala, aby prokázal, že nemá možnost bydlet v jiné nemovitosti.

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Většinu nájemného kryly opravy

„Byt jsem získal v roce 2019 na základě veřejné nabídky. Do bytu jsem se nastěhoval a užíval jej. Řádně jsem platil nájemné i služby,“ sdělil Richter podle Deníku N na konci letošního června. Server uvádí, že v září 2020 činilo poslancovo nájemné 3285 korun měsíčně, v dalších letech rostlo a v dubnu 2025 dosahovalo výše okolo 4500 korun.

Většinu nájemného ale Richter podle Pokorné neplatil, nýbrž mu bylo odpuštěno vzhledem k opravám, které v bytě realizoval. Firma v původním rozpočtu počítala se svépomocnými opravami bytu za necelých 160 tisíc korun, poslanci nakonec uznala náklady 194 509 korun, píše Deník N. Navýšení o skoro 35 tisíc podle něj zdůvodnila dodatečně zjištěnými skrytými vadami.

Do listopadu loňského roku, kdy poslanec nájem ukončil, podle údajů Chomutovské bytové na samotném nájemném zaplatil necelých 35 200 korun, shrnuje článek. Richter podle něj ukončení nájmu zdůvodnil už v červnu tím, že „pominuly důvody jej využívat“.

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