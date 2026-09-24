Rybáři kvůli suchu ruší nebo odkládají výlovy rybníků

Rybáři na jihu Čech a Vysočině odkládají kvůli extrémnímu suchu podzimní výlovy. Voda chybí nejen v rybnících, ale i v sádkách. Ryby jsou menší a bude jich méně než loni. Rybářství Třeboň zrušilo slavnostní výlov Rožmberka. Jestli budou na Vánoce dražší kapři, zatím není jasné.
Třeboňské rybáře trápí sucho už od jara. Nedostatek vody je vidět například na sádkách, které slouží k přechovávání vylovených ryb. Hladina je podle technika chovu ryb Rybářství Třeboň Zdeňka Eiserta výrazně níže, než bývá obvyklé, přibližně o metr a půl.
Podle Eiserta nynější srážky situaci výrazně nezlepšily. „Srážky pět, šest nebo deset milimetrů pro nás neznamenají nic. My bychom potřebovali srážky třeba kolem sta milimetrů,“ popsal. „Nemůžeme rybníky lovit, jak bychom chtěli a jak jsme byli každý rok zvyklí, protože nemáme sádkovou kapacitu a nemáme ty ryby kam dát,“ vysvětlil.
Z více než třiceti sádek v Třeboni mají rybáři podle Eiserta aktuálně napuštěných přibližně osm. Používají je především pro ryby z výlovů, u kterých je zajištěný rychlý odbyt, aby na sádkách zůstávaly co nejkratší dobu.
Vodu se zároveň snaží využívat opakovaně. „Na odtoku třeboňských sádek máme čerpadla a hadicemi ženeme vodu zase zpátky do přítoku, abychom ji co nejvíc šetřili,“ uvedl Eisert. Čerpadla používají také v dalších částech rybniční soustavy a podle možností převádějí vodu z větších rybníků do menších. Takové hospodaření je podle něj pracnější i dražší. Rybářství musí platit například elektřinu pro čerpadla.
Výlov Rožmberka nebude
Koncem srpna podle Rybářství Třeboň chybělo v jeho rybnících přibližně čtyřicet procent běžného množství vody, tedy asi třicet milionů metrů krychlových. Kvůli nepříznivé vodní bilanci už společnost oznámila změnu standardního systému podzimních výlovů a zrušila plánovaný slavnostní výlov Rožmberka.
Rybník Rožmberk má při běžné hladině šest milionů metrů krychlových vody a zabírá 647 hektarů. Jeho slavnostní výlov patří mezi oblíbené akce. „Rožmberk jsme zrušili a co víme, tak letos se vůbec nebude lovit,“ řekl. Vodu z Rožmberka se podle něj rybáři snaží využít pro doplnění dalších částí rybniční soustavy, kde jsou některé rybníky využívané také k přezimování ryb.
Velký nedostatek vody je i v rybnících Svět a Opatovický, které patří ke zdrojům vody pro třeboňské sádky. Podle Eiserta je jejich hladina přibližně o 110, respektive 130 centimetrů níže než za běžného stavu.
Odsouvají i výlovy na Vysočině
I Rybářství Vysočiny se sídlem v Chotěboři má málo vody na sádkách v Havlíčkově Brodě. Majitel firmy Josef Nikl uvedl, že za čtyři desetiletí, co se zabývá rybářstvím, takovou situaci nezažil. „Každoročně té vody v krajině ubývá, průtoky se snižují, máme čím dál větší problémy ty rybníky vůbec napustit. Ale to letošní sucho, to asi nepamatuje nikdo z naší generace,“ míní.
Rybářství Vysočiny hospodaří na 65 hektarech rybníků. Touto dobou jindy s výlovy pomalu začínalo. „Některé rybníky lovit musíme, ale ty (ryby) budeme dávat do komorových rybníků, kde aspoň nějaké průtoky očekávám,“ uvedl Nikl. Hlavní část výlovů kaprů na Vánoce bude v listopadu.
Žďárské rybářství Kinských chystá výlov osmdesátihektarového Veselského rybníka v Novém Veselí na 24. a 25. října. „Hlavní problém pro nás bude voda na sádkování ryb. Jinak vodu v rybnících proti jiným celkem máme,“ uvedl vedoucí Petr Kulhánek. Rybářství spravuje sedm set hektarů vodních ploch.
Sádky podniku zásobuje vodou dvousethektarové Velké Dářko, které se od výlovu loni v listopadu nezaplnilo, i proto, že bylo málo sněhu. Kulhánek uvedl, že v něm teď chybí třetina vody. Rybářství bude lovit ryby co nejdéle, aby byly ryby na sádkách co nejkratší dobu. Letošní počasí je i podle Kulhánka extrém, kvůli teplé vodě hynuli síhové. „To nepamatuji za svou čtyřiačtyřicetiletou kariéru,“ řekl.
V Rybářství Kolář zřejmě odloží některé výlovy na příští rok středisko v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Na Křižanovsku si zatím rybáři termíny výlovů rozmýšlejí, čekají, jak se vyvine počasí i trh s rybami. Uvedl to vedoucí střediska ve Velkém Meziříčí Jiří Müller.
Výlovy plánují jen týden dopředu
Rybářství Třeboň běžně harmonogram výlovů zveřejňuje v září, letos ale zatím seznam termínů pro třeboňské rybníky na svém webu neuvedlo. „Plánujeme to teď z týdne na týden, opravdu týden dopředu – podle toho, jak je voda, jaké jsou možnosti připouštění a kam ryby dáme,“ řekl Eisert.
Část výlovů se může protáhnout až do prosince. Rozhodující ale bude počasí. „Budeme se snažit to protáhnout, ale hrozně záleží na počasí. Když přijde zima a rybníky zamrznou, samozřejmě se lovit nedají. Musíme sledovat předpověď a podle toho rybníky plánovat,“ doplnil.
Rybáři také mohou některé rybníky lovit až těsně před plánovaným prodejem. Ryby by pak na sádkách strávily jen minimum času. „Budou se snažit lovit opravdu těsně předtím, aby se ryba jen vysádkovala a šla rovnou k prodejci nebo na prodej,“ popsal Eisert.
Méně může být hlavně dravých ryb
Sucho a vysoké teploty se podle rybářů projevily také na samotných rybách. Nízký stav vody spolu s teplem zvyšoval v létě riziko nedostatku kyslíku. Už v červenci Rybářství Třeboň upozorňovalo, že kombinace vysokých teplot a nižšího objemu vody může způsobovat pokles množství rozpuštěného kyslíku, především v ranních hodinách.
„Poznamenalo to veškeré kategorie dravých násad i tržních druhů ryb. O hodně dravých ryb jsme přišli, samozřejmě i o nějakého kapra,“ uvedl Eisert. V posledních týdnech podle něj ryby kvůli nedostatku vody také méně rostly. „Chyběl tam ten prostor. Takže ano, na některých rybnících bude ryba menší,“ řekl.
O cenách zatím nerozhodli
U kaprů podle něj zatím nedostatek před Vánoci nehrozí. „Já si myslím, že ryba bude,“ řekl. Rybářství se podle něj bude snažit zásobit trh tak, aby byl třeboňský kapr před Vánoci dostupný.
Jestli se problémy s vodou a nižší produkce promítnou také do cen ryb, zatím není jasné. Vedení Rybářství Třeboň podle Eiserta o cenách pro letošní sezonu ještě nerozhodlo. „Až se odloví velké rybníky, uvidíme, jak to dopadlo a co v těch rybnících zůstalo, podle toho se bude řešit dál, jestli se cena bude muset trošku zvednout,“ vysvětlil. Dodal, že v současnosti společnost žádné konkrétní zvýšení cen stanovené nemá.