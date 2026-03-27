Na jihu Čech začal fungovat první rybí automat


před 28 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Studio 6: Automaty na zboží i potraviny
Rybářství Třeboň zprovoznilo nedaleko rybníku Svět prodejní automat na ryby. Lidé si v něm mohou čtyřiadvacet hodin denně koupit čerstvé i uzené ryby a výrobky z nich. Jde zatím o jediný takový automat na jihu Čech. První zařízení tohoto typu zprovoznilo už na začátku roku v Bečově nad Teplou v Karlovarském kraji tamní rybářství.

„Tady je ryba naprosto čerstvá, čerstvě zpracovaná a samozřejmě ji nabízíme tak, aby byla zákazníkům co nejvíce přívětivá, jak se dnes říká. Stěžejní nabídkou je filet bez kostí,“ popsal výrobní ředitel Rybářství Třeboň Vladimír Kukačka. Rybářství spravuje osm tisíc hektarů rybníků a ročně vyprodukuje 2800 tun ryb, z nichž osmdesát procent tvoří kapr.

Automat nabízí vakuově balené čerstvé a uzené ryby i rybí delikatesy. „Dnes si domácnosti, mladí lidé, kteří neumí ryby zpracovat, kupují především výrobky. My ryby umíme připravit, takže jdeme touto cestou,“ vysvětlil předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha.

Náklady na pořízení automatu dosáhly 750 tisíc korun, polovinu pokryla dotace z Operačního programu Rybářství. Pokud se zařízení osvědčí, firma počítá s jeho rozšířením do Českých Budějovic, případně na další místa v Třeboni.

Zákazník si vybírá zboží na dotykové obrazovce, kde získá také informace o produktu. Součástí zařízení je prosklený automat, v němž zboží vypadne jako v klasickém prodejním automatu. V pravé části jsou pak chlazené boxy pro větší množství ryb. Pokud zboží dochází, automat upozorní obsluhu e-mailem.

V Letohradě mohou lidé nakupovat brambory od farmářů v automatu
Automat na brambory v Letohradě na Orlickoústecku

Rozšíření nabídky vítá také vedení města. „Velkou výhodou je, že máme třeboňské lázně, kde je dnes například 950 klientů. Často jezdí na sádky a kupují si domů rybářské produkty, ale ne vždy se trefí do otevírací doby prodejny,“ uvedl starosta Třeboně Jan Váně (ODS). Další rybí automat je nově i v Mariánských Lázních.

První rybí automat otevřelo tamní rybářství u sádek v Bečově nad Teplou na začátku letošního roku. Také tam je možné nonstop zakoupit vakuově balené filety nebo kuchané ryby z místního chovu.

Farmářské automaty jsou trendem

Mezi první samoobslužná zařízení tohoto typu v Česku patřily mlékomaty. Po boomu kolem roku 2010 však přišel výrazný útlum. Většina z nich zanikla kvůli ekonomické nerentabilitě, vysokým nákladům na údržbu, hygienickým požadavkům i poklesu zájmu spotřebitelů. Dnes jsou spíše výjimečné, i když na některých místech stále fungují. Čerstvé mléko nabízí například automat v Českých Budějovicích. Za minulý měsíc tam zákazníci nakoupili 1600 litrů mléka.

Rozšiřují se ale naopak jiné typy automatů. Vedle bramboromatů a květinomatů se v českých městech objevuje stále širší škála samoobslužných prodejních zařízení. Trendem jsou zejména farmářské automaty nabízející ovoce, zeleninu, sýry či uzeniny a umožňující nákup čerstvých lokálních potravin po celý den.

Například o květomat v Humpolci, který je nedaleko centra města, mají zákazníci velký zájem. A to i přesto, že hned vedle je šest dnů v týdnu otevřeno květinářství. Ukázal to čtyřměsíční nepřetržitý provoz. Samotná platba zabere zhruba minutu, stejně jako doplnění čerstvých vázaných květin přímo z prodejny. „Když se otevřou dvířka, dostanu SMS a zároveň mám report, kolik mi toho chybí,“ popsal majitel Květinářství Plantica Josef Vašák. I automat na brambory na sídlišti v Letohradě se snaží zkrátit cestu od zemědělce k zákazníkovi. Do tašky mu nasype tolik, kolik potřebuje.

Tajná operace měla „sundat“ opoziční Tiszu, píší maďarští investigativci

Tajná operace měla „sundat“ opoziční Tiszu, píší maďarští investigativci

před 4 hhodinami
USA odkládají útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní, oznámil Trump

USA odkládají útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní, oznámil Trump

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Europoslanci podpořili rychlejší vracení migrantů bez práva na azyl

Europoslanci podpořili rychlejší vracení migrantů bez práva na azyl

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, oznámil Tusk

Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, oznámil Tusk

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Paliva zdražují, Babiš vyzval hlavní distributory ke snížení cen

Paliva zdražují, Babiš vyzval hlavní distributory ke snížení cen

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Primátor Karviné nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové kauze

Primátor Karviné nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové kauze

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
Nebyly to zlomené osobnosti, říká Surovcová o knize rozhovorů na hraně života

Nebyly to zlomené osobnosti, říká Surovcová o knize rozhovorů na hraně života

před 19 hhodinami
Ukažte, že zvyšujete výdaje na obranu, vyzval šéf NATO členské země

Ukažte, že zvyšujete výdaje na obranu, vyzval šéf NATO členské země

včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Šlechta na cestách oživí sezonu hradů a zámků, otevřou se nové expozice

Na Zelený čtvrtek 2. dubna zahájí státní hrady a zámky návštěvnickou sezonu. Nové nebo zrekonstruované prostory návštěvníkům otevřou například zámky Sychrov, Litomyšl nebo hrad Křivoklát. Novinkou budou také prohlídky hradní kaple v Bečově nad Teplou, místa nálezu relikviáře svatého Maura. Letošním tématem cyklu Po stopách šlechtických rodů je Šlechta na cestách. Na většině památek zdraží vstupné základních okruhů pro dospělé v průměru o dvacet korun.
před 21 hhodinami

Jihočeský kraj plánuje zpřístupnit veřejnosti unikátní kaolinový důl Orty

Jihočeský kraj plánuje otevřít veřejnosti bývalý kaolinový důl Orty. Unikátní a spletitý systém podzemních chodeb u Českých Budějovic je opuštěný více než sto let. V poslední době ho začala ničit prosakující voda, závaly i vandalové. Kraj proto důlní dílo nejprve zasanoval.
včera v 07:50

VideoŽháři zapálili auto obecnímu zastupiteli. Okolnosti popsali Reportéři ČT

V Hluboké nad Vltavou došlo ke scéně připomínající divoká devadesátá léta. Dva muži v noci ve městě zapálili auto tamního zastupitele Martina Vebera (KDU-ČSL). Pouhé dva dny před tím zastupitelstvo na bouřlivém zasedání rozhodovalo o prodeji městských pozemků, který Veber kritizoval. I když město prodej nakonec odsouhlasilo, zájemce o pozemky hned následující den svoji nabídku stáhl. A pár hodin nato Veberovi shořelo auto. Vedení radnice útok odsoudilo, o jeho motivu nechce spekulovat. Veber kritizoval také výstavbu lávky přes Vltavu dokončenou v roce 2022 a výhrady měl i ke stavbě zimního stadionu, která začala minulý měsíc. Policisté mezitím zadrželi dva žháře. Proč auto zapálili, zatím nesdělili. Okolnosti celé události pro Reportéry ČT přiblížili Michael Fiala a Karel Vrána.
17. 3. 2026

Protivínské listy musí zveřejnit upravený text kritika radnice, rozhodl soud

Okresní soud v Písku sice zamítl žalobu opozičního zastupitele Milana Mráze (nez.) kvůli údajné cenzuře v Protivínských listech, zároveň ale rozhodl, že městem vydávaný zpravodaj musí otisknout upravenou verzi kritického článku o protivínských radních, který původně odmítl vydat.
6. 3. 2026

Monogamie se uchytila kvůli soupeření o dědictví, míní čeští vědci

Proč se v některých společnostech prosadilo monogamní manželství, i když většina lidských kultur historicky umožňovala polygynii, tedy vztah muže s více ženami? Nová mezinárodní studie vedená vědci z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity ukazuje, že hlavním důvodem nebyla snaha o omezení násilí nebo zvýšení společenské stability, ale soupeření o dědičný majetek – hlavně o zemědělskou půdu.
26. 2. 2026

Řidiče v Českých Budějovicích čeká jaro plné objížděk a uzavírek

Uzavírky v následujících měsících významně zkomplikují dopravu v Českých Budějovicích. Hned na dvou páteřních silničních tepnách řidiči od dubna až do listopadu neprojedou po uzavřených mostech. K nim se přidají ještě další opravy v centru města i na příjezdech do něj. Kvůli tomu radnice v řadě ulic i křižovatek změní řízení dopravy.
25. 2. 2026Aktualizováno25. 2. 2026

Obleva zvedla hladiny řek na povodňové stupně

Kvůli dešti a tání sněhu platí v pondělí večer na pětadvaceti místech na severu a jihu Čech, na Českomoravské vrchovině a na Moravě první stupeň povodňové aktivity ze tří. Na takzvanou povodňovou bdělost klesla večer řeka Sázava na Vysočině a Svratka v Pardubickém kraji, které odpoledne krátce vystoupaly na druhý stupeň – tedy pohotovost. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
23. 2. 2026Aktualizováno23. 2. 2026
