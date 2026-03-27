Na jihu Čech začal fungovat první rybí automat

Rybářství Třeboň zprovoznilo nedaleko rybníku Svět prodejní automat na ryby. Lidé si v něm mohou čtyřiadvacet hodin denně koupit čerstvé i uzené ryby a výrobky z nich. Jde zatím o jediný takový automat na jihu Čech. První zařízení tohoto typu zprovoznilo už na začátku roku v Bečově nad Teplou v Karlovarském kraji tamní rybářství.
„Tady je ryba naprosto čerstvá, čerstvě zpracovaná a samozřejmě ji nabízíme tak, aby byla zákazníkům co nejvíce přívětivá, jak se dnes říká. Stěžejní nabídkou je filet bez kostí,“ popsal výrobní ředitel Rybářství Třeboň Vladimír Kukačka. Rybářství spravuje osm tisíc hektarů rybníků a ročně vyprodukuje 2800 tun ryb, z nichž osmdesát procent tvoří kapr.
Automat nabízí vakuově balené čerstvé a uzené ryby i rybí delikatesy. „Dnes si domácnosti, mladí lidé, kteří neumí ryby zpracovat, kupují především výrobky. My ryby umíme připravit, takže jdeme touto cestou,“ vysvětlil předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha.
Náklady na pořízení automatu dosáhly 750 tisíc korun, polovinu pokryla dotace z Operačního programu Rybářství. Pokud se zařízení osvědčí, firma počítá s jeho rozšířením do Českých Budějovic, případně na další místa v Třeboni.
Zákazník si vybírá zboží na dotykové obrazovce, kde získá také informace o produktu. Součástí zařízení je prosklený automat, v němž zboží vypadne jako v klasickém prodejním automatu. V pravé části jsou pak chlazené boxy pro větší množství ryb. Pokud zboží dochází, automat upozorní obsluhu e-mailem.
Rozšíření nabídky vítá také vedení města. „Velkou výhodou je, že máme třeboňské lázně, kde je dnes například 950 klientů. Často jezdí na sádky a kupují si domů rybářské produkty, ale ne vždy se trefí do otevírací doby prodejny,“ uvedl starosta Třeboně Jan Váně (ODS). Další rybí automat je nově i v Mariánských Lázních.
První rybí automat otevřelo tamní rybářství u sádek v Bečově nad Teplou na začátku letošního roku. Také tam je možné nonstop zakoupit vakuově balené filety nebo kuchané ryby z místního chovu.
Farmářské automaty jsou trendem
Mezi první samoobslužná zařízení tohoto typu v Česku patřily mlékomaty. Po boomu kolem roku 2010 však přišel výrazný útlum. Většina z nich zanikla kvůli ekonomické nerentabilitě, vysokým nákladům na údržbu, hygienickým požadavkům i poklesu zájmu spotřebitelů. Dnes jsou spíše výjimečné, i když na některých místech stále fungují. Čerstvé mléko nabízí například automat v Českých Budějovicích. Za minulý měsíc tam zákazníci nakoupili 1600 litrů mléka.
Rozšiřují se ale naopak jiné typy automatů. Vedle bramboromatů a květinomatů se v českých městech objevuje stále širší škála samoobslužných prodejních zařízení. Trendem jsou zejména farmářské automaty nabízející ovoce, zeleninu, sýry či uzeniny a umožňující nákup čerstvých lokálních potravin po celý den.
Například o květomat v Humpolci, který je nedaleko centra města, mají zákazníci velký zájem. A to i přesto, že hned vedle je šest dnů v týdnu otevřeno květinářství. Ukázal to čtyřměsíční nepřetržitý provoz. Samotná platba zabere zhruba minutu, stejně jako doplnění čerstvých vázaných květin přímo z prodejny. „Když se otevřou dvířka, dostanu SMS a zároveň mám report, kolik mi toho chybí,“ popsal majitel Květinářství Plantica Josef Vašák. I automat na brambory na sídlišti v Letohradě se snaží zkrátit cestu od zemědělce k zákazníkovi. Do tašky mu nasype tolik, kolik potřebuje.