Kvůli vzácným motýlům chtějí ochranáři vykoupit lokalitu v Českém středohoří


před 9 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Ochránci přírody chtějí vykoupit více než tři hektary pozemků v Českém středohoří. Jde o lokalitu nad obcí Chouč nedaleko Bíliny. Důvodem je ochrana vzácných druhů denních i nočních motýlů a rostlin, které jsou na zdejší prostředí vázané. Podle ochránců je území cenné především tím, že zde přežívají druhy motýlů, které z jiných částí Čech a Moravy postupně mizí.

Odborníci upozorňují, že motýlů v české krajině ubývá a přibývá ohrožených druhů. „Denní motýli bohužel strašlivým způsobem mizí. Příčinou je způsob obhospodařování krajiny,“ řekl entomolog František Mitterwald.

Bořeňská Homolka je lokalita ležící na okraji Českého středohoří nedaleko Bíliny na Teplicku. Je domovem několika velmi vzácných druhů motýlů, které na Moravě už zcela vyhynuly. „Například okáč metlicový nebo modrásek východní. To jsou oba druhy, které už zbývají pouze na těch nejlepších lokalitách v Českém středohoří a snad ještě na území Prahy v tamních přírodních rezervacích,“ uvedl Mitterwald.

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Co kopec, to perla

Ohroženi nejsou jen denní, ale také noční motýli. „Například lišaj paví oko nebo lišaj smrtihlav, který je vzácný, protože jde o migranta z jižních krajů a u nás netvoří trvalé populace,“ vysvětlil Mitterwald.

„O Českém středohoří se říká, že co kopec, to perla. Platí to nejen o výrazných dominantách této sopečné krajiny, ale i o nejrůznějších pahorcích. Na mnohých z nich se dochovaly cenné kousky přírody, které by kdekoliv jinde vyvolávaly všeobecné nadšení, tady jsou však úspěšně přehlíženy. Kvetou tu například koniklece, poletuje tu řada velmi vzácných motýlů, přesto území nemá žádnou zákonnou ochranu,“ vysvětlil zástupce ředitele Kanceláře pro odborné programy Českého svazu ochránců přírody Jan Moravec.

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Výkup je dlouhodobý proces

Bořeňskou Homolku právě proto chtějí ochránci přírody vykoupit. Na pozemcích se nacházejí pastviny, křoviny, zbytky starého sadu, skalky i kamenné zídky. Tato rozmanitost spolu s výměrou přesahující tři hektary je podle ochránců pro zachování druhové rozmanitosti klíčová.

Výkup pozemků je ale dlouhodobý proces. Ochránci se o něj snaží zhruba tři čtvrtě roku. „Teď jsme ve fázi, kdy máme připravené smlouvy. Pozemek koupíme, pokud se nám podaří zajistit dostatek peněz. Chybí nám ještě asi padesát tisíc korun, takže věříme, že se je podaří získat,“ řekl předseda ZO Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř David Číp.

Další vykoupené lokality

V minulosti už svaz vykoupil jednu plochu v Ústeckém kraji, kterou zařadil mezi takzvaná Místa pro přírodu. Jde o přírodně cenná území, která si podle ochránců zaslouží trvalou ochranu. V celé České republice je více než šest desítek takových lokalit o celkové rozloze 220 hektarů.

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Ilustrační foto

Homolka by se měla stát druhým Místem pro přírodu v Ústeckém kraji po výrazně menší Střelenské louce u Teplic. Na výkup může přispět i veřejnost prostřednictvím sbírky, jejíž podrobnosti jsou zveřejněné na sbírkovém webu. „Lidé si často říkají, že to děláme kvůli nějakému jednomu broučkovi a jestli to má smysl. My se snažíme vykupovat pozemky proto, abychom chránili celé prostředí,“ vysvětlil Číp.

Ani po odkupu se přístup do lokality nezmění. „Po odkupu bychom provedli podrobný průzkum. Ten ukáže, kde ponechat křoviny a kde zachovat pastviny. Každopádně vše zůstane i nadále přístupné veřejnosti,“ řekl Moravec.

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