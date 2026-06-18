MotoGP v Brně doprovodí posílení MHD i policejní opatření

Na Masarykově okruhu v Brně v pátek začíná Velká cena České republiky silničních motocyklů (MotoGP). Pořadatelé dokončují přípravy areálu, přijíždějí kamiony závodních týmů a na nápor návštěvníků se připravují také kempy v okolí. Policie chystá rozsáhlá bezpečnostní a dopravní opatření, Dopravní podnik města Brna posílí spoje mimořádnými autobusovými linkami.
Do Brna přijedou o víkendu desítky tisíc návštěvníků. Řidiči aut i motocyklů by proto měli počítat s velmi hustým provozem. Policie doporučuje vyrazit s dostatečným předstihem, respektovat vyhrazená parkoviště a sledovat dopravní zpravodajství.
Pro návštěvníky budou opět připraveny dvě základní varianty parkování. V případě deště se bude parkovat na staré dálnici. Varianta pro suché počasí, která je podle předpovědi pravděpodobnější, počítá s parkováním v okolí okruhu.
Policie během víkendu podle krajského ředitele Leoše Tržila odslouží přibližně 2500 směn a připravuje rozsáhlá bezpečnostní i dopravní opatření. U vstupů budou například kontroly předmětů, které si návštěvníci přinášejí s sebou. V plánu jsou také ranní pyrotechnické prohlídky tribun a dalších prostor určených pro veřejnost.
K monitorování situace nasadí policie i moderní techniku včetně dronů. Zvýšený dohled bude platit také v okolních obcích, zejména v noci a v místech s kempy. Do akce se podle Tržila zapojí mimo jiné psovodi, speciální pořádková jednotka i hlídky na čtyřkolkách, které budou kontrolovat okolí okruhu.
Sanitky a záchranářský stan s přístroji i klimatizací
Připravena je také zdravotnická záchranná služba. „V průběhu tří nejvytíženějších dnů budeme mít na tribunách a v bezprostřední blízkosti okruhu celkem pět záchranářských a tři lékařské posádky. Kromě plně vybavených sanitek postavíme také stan s až dvanácti monitorovanými lůžky, včetně lůžek intenzivní péče. Stan vybavíme potřebným zdravotnickým materiálem, přístroji i klimatizací,“ uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Michaela Bothová.
Ve štábním velitelském kontejneru bude mobilní dispečink a krizoví manažeři, kteří budou monitorovat celý areál a zůstanou v nepřetržitém spojení s organizátory závodu i veliteli ostatních složek integrovaného záchranného systému. „Stejně jako loni bude i letos na akci přítomen inspektor provozu, tedy záchranář se speciálními kompetencemi. Novinkou je nasazení našeho týmu specializovaných činností v terénní sanitce,“ doplnila Bothová.
Největší problémy očekávají zdravotníci v souvislosti s vysokými teplotami, které meteorologové předpovídají na víkend. „Předpokládáme, že budeme ošetřovat především kolapsové stavy, slabosti, alergické reakce, drobné popáleniny, ale také různá zranění,“ vyjmenovala mluvčí záchranky.
Záchranáři proto apelují na návštěvníky, aby mysleli na vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních, dodržovali stanovená pravidla a respektovali pokyny organizátorů i policie. Doporučují dbát na dostatečný pitný režim, chránit se pokrývkou hlavy a nezapomínat na pravidelně užívané léky. Návštěvníci by také měli mít nabité mobilní telefony a v případě potřeby kontaktovat tísňovou linku 155, ideálně prostřednictvím aplikace Záchranka. Cizinci mohou využít evropskou linku 112.
Jezdit budou speciální bezplatné autobusové linky
Během Velké ceny České republiky MotoGP budou mít diváci k dispozici bezplatné autobusové linky C a Z. V případě nepříznivého počasí budou v provozu také linky P a X, které obslouží mimořádně zřízená záchytná parkoviště. „Máme k dispozici dostatek řidičů, všechny trasy jsou připravené a zajištěné,“ uvedl dopravní ředitel DPMB Jan Seitl. Návštěvníky zároveň vyzval, aby pokud možno využili veřejnou dopravu a vyhnuli se komplikacím s parkováním.
Linka C zajistí spojení mezi okruhem a terminálem Nemocnice Bohunice, kde bude možné přestoupit zejména na tramvajové linky P6, 8 a P8.
Linka Z propojí závodní okruh s ubytovacími kapacitami v okolí. Pojede v okružní trase přes Popůvky, Troubsko a Žebětín.
Lístky na přírodní tribuny jsou „nevyprodatelné“
Na Masarykův okruh se MotoGP vrátila v roce 2025 po pětileté pauze způsobené nedostatkem financí. Dříve patřila mezi největší sportovní události v České republice a návštěvnost v nejsilnějších letech přesahovala 200 tisíc lidí.
Obnova obrubníků je jen malou částí prací, které bylo tento týden potřeba dokončit. „Přípravy vrcholí. Tento týden už jen dolaďujeme vše, co je ještě potřeba udělat, především na závodní dráze. Natíráme obrubníky, instalujeme ochranné balíky, takzvané Air Fence, a umisťujeme reklamy podél trati,“ popsal v pondělí mluvčí Automotodromu Brno Petr Boháč.
Třídenní program začne v pátek 19. června volnými tréninky všech kategorií. V sobotu jsou na programu kvalifikace a od 15:00 sprint královské třídy MotoGP. V neděli se pojedou hlavní závody. Moto3 odstartuje v 11:00, Moto2 ve 12:15 a celý víkend vyvrcholí hlavním závodem MotoGP od 14:00. V kategorii Moto2 se představí také jediný český zástupce na startovním roštu, čtyřiadvacetiletý Filip Salač.
„Čím více se závod blíží, tím rychleji roste předprodej. Velkou výhodou je, že dokážeme fanoušky uspokojit po celou dobu. Naše přírodní tribuny, tedy rozsáhlé zatravněné svahy, jsou prakticky nevyprodatelné. To je jedna z našich největších předností, protože dokážeme nabídnout vstupenku i lidem, kteří se rozhodnou přijet třeba až v neděli v poledne,“ řekl Boháč.
Na příjezd fanoušků se připravují i provozovatelé ubytovacích zařízení. „Zájem je větší než loni, pomohla propagace na sociálních sítích,“ uvedla provozovatelka Campu Start Kristýna Jelínková. „Čekáme zhruba dva tisíce lidí, což je přibližně polovina loňské návštěvnosti. Zájemci se ale stále mohou přihlásit nebo přijet bez registrace a zaplatit na místě,“ řekl majitel Easy Campingu Petr Bouchal.
Studie Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) ukázala, že přínos akce pro veřejné rozpočty loni dosáhl 310 milionů korun. K návratu MotoGP do Brna však pomohly také veřejné dotace. Pořadatelé letos získají 170 milionů korun, z toho většinu od státu. Brno a Jihomoravský kraj přispějí každý 35 miliony korun. Dotace jsou určeny především na úhradu takzvaného zalistovacího poplatku promotérovi seriálu, společnosti Dorna.