Návrat MotoGP do Brna. Opatření připravil dopravní podnik i policie

Na samotném Masarykově okruhu už je připravené téměř vše. Část techniky i jezdci dorazili na brněnské letiště už ve středu. „Moc se těším na start závodu, protože Brno bylo vždycky jednou z mých nejoblíbenějších tratí,“ řekl motocyklový jezdec Francesco Bagnaia.

Desítky tisíc lidí budou na okruh odvážet z dopravního terminálu Brno-Bohunice autobusy městského dopravního podniku. „Po všechny dny budeme mít v provozu speciální autobusové linky C a P. Linka C, to bude to spojení s centrem města. Pojede po staré pražské silnici přes Bosonohy, Popůvky až na automotodrom. Pak je tam ještě místní linka označená písmenem P. Ta obslouží lokalitu Žebětína, Veselky, Popůvky, která na okružní trase bude propojovat tyto místní lokality,“ popsal provozní ředitel Dopravního podniku města Brna Jan Seitl.

„Rád bych vyzval všechny návštěvníky MotoGP, aby – pokud to není nezbytně nutné – nejezdili osobními vozidly k automotodromu. Ušetří si starosti s parkováním,“ dodal Seitl. V neděli podnik nasadí až šedesát autobusů, v případě potřeby budou kyvadlově jezdit i v minutových intervalech.