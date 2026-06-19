Policisté obvinili řidiče autobusu zaklíněného pod viaduktem

Českokrumlovští kriminalisté obvinili z obecného ohrožení z nedbalosti řidiče, který se 16. června krátce po půl desáté dopoledne s autobusem zaklínil pod viaduktem u Dolního Dvořiště. Při nehodě utrpělo lehká zranění šest osob.
V autobusu, který mířil z Lince do Českého Krumlova, cestovalo včetně řidiče 24 lidí, zejména cizinci. Vozidlo při kolizi přišlo o část střechy. Způsobená škoda na autobusu a konstrukci viaduktu má podle předběžných odhadů dosahovat nejméně 1,1 milionu korun. Čtyřiašedesátiletému řidiči nyní v případě uznání viny hrozí trest odnětí svobody v délce od půl roku do pěti let nebo zákaz činnosti.
„Obviněný muž pravděpodobně nerespektoval dopravní značení zakazující vjezd vozidel, jejichž výška přesahuje stanovenou mez. Maximální povolená výška vozidla je v daném místě stanovena na tři metry. Přesto vjel pod viadukt, kde následně střechou autobusu narazil do jeho konstrukce a zůstal s vozidlem zaklíněn,“ konstatoval mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík.