Boří les už je bezpečný. Pyrotechnici ho vyčistili od staré munice

Po jedenácti letech mohou lidé bez obav vyrazit do Bořího lesa na Břeclavsku. Lesy ČR dokončily likvidaci staré nevybuchlé munice, kterou do okolí rozmetal výbuch továrny Muna na konci druhé světové války. Dosud v oblasti platila přísná omezení. Lidé nesměli mimo vyznačené trasy a každý požár v okolí představoval nebezpečí. Lesy ČR za vyčištění lesa zaplatily padesát milionů korun.
První průzkum 250 hektarů provedl stát v 90. letech. Lesy ČR na něj navázaly v roce 2015. Do letošního října pyrotechnici během dvanácti etap zkontrolovali dalších 480 hektarů. Z Bořího lesa se podařilo odstranit dohledatelné pozůstatky munice.
Pyrotechnici z najaté civilní firmy spolupracovali s lesníky, kteří jim připravovali prostor k průzkumu, i s Pyrotechnickou službou Policie ČR. Nalezli granáty, miny, letecké pumy i další munici a její části. K nejvýznamnějším nálezům patřil protibetonový dělostřelecký granát ráže 210 milimetrů o hmotnosti 125 kilogramů.
„Celkově bylo nalezeno zhruba 75 tisíc kusů munice, z toho deset tisíc velkorážové dělostřelecké munice, což tuto lokalitu činí hodně výjimečnou. Zhruba dvacet procent bylo reálně nebezpečných,“ řekl vedoucí brněnské expozitury Pyrotechnické služby Policie ČR Radek Žemlička.
Likvidace munice na místě
Německá armáda v továrně za války skladovala také takzvaný kořistní materiál. V lese tak ležela munice prakticky všech tehdejších válčících stran. „Jednou z nejvíce nebezpečných věcí představovala britská munice, která vzhledem k používaným složím za druhé světové války i po osmdesáti letech v devadesáti procentech případů vyžadovala zničení na místě,“ řekl Žemlička. Slož je chemická směs látek určená k vyvolání výbuchu po iniciaci.
Velkou část nalezené munice museli pyrotechnici zničit ve speciálně zřízené trhací jámě na okraji Bořího lesa. Posledních čtyřicet kusů odpálili v pondělí krátce před polednem. Jedenáct let pyrotechnického průzkumu teď budou připomínat už jen tři hluboké krátery v zemi.
Konec omezení pro obyvatele i lesníky
Boří les je součástí Lednicko-valtického areálu. Do oblastí, kde probíhal pyrotechnický průzkum, nemohli turisté ani místní obyvatelé. Po odstranění výstražných cedulí se jim les opět otevřel. Vyčištěné území je podle pyrotechniků bezpečné.
Lidé tam teď mohou bez obav vyrazit například na houby a lesníci mohou hospodařit bez omezení. „Při přípravě půdy nebo drcení klestu můžeme využívat mechanizaci, což dosud nebylo možné,“ uvedl ředitel Lesního závodu Židlochovice Miroslav Svoboda v tiskové zprávě.
Původně Lesy ČR plánovaly dokončení prací už loni v zimě. „Ale vyhověli jsme Vězeňské službě a nechali navíc prohledat ještě lesy v okolí poštorenské věznice,“ doplnil Svoboda.