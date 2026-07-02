Do konce týdne předpověď slibuje klidnější počasí


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Po sérii dní s extrémními teplotami a následnými až velmi silnými bouřkami by se Česko mělo dočkat klidnějšího počasí. Do soboty má být přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. V neděli se mají na většině území vyskytnout přeháňky, výjimečně i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„Ranní teploty už nejsou nikde tropické, klesly nejčastěji mezi sedmnáct a třináct stupňů Celsia, na západě území až na deset. A zdá se, že tropický nebude ani dnešní den. Nejvyšší teploty čekáme od 22 do 26 stupňů Celsia, jen na jihu Moravy se dostaneme až na 29 stupňů,“ uvedli ve čtvrtek meteorologové na facebooku.

Čtvrtek má být většinou polojasný, jen s minimem přeháněk a bez bouřek. V noci na pátek by měla přes Česko přecházet studená fronta.

Pátek se očekává slunečný, nejvyšší teploty se budou pohybovat zřejmě mezi 20 až 24 stupni Celsia, na jihu Moravy může být až 27 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů Celsia.

V sobotu předpovídají meteorologové převážně slunečno, větrno a na horách přeháňky. Nejvyšší denní teploty se nejspíš dostanou na 21 až 26 stupňů Celsia, v neděli by mělo být o stupeň tepleji, bude ale zřejmě převážně oblačno s deštěm.

Beskydy zasáhly extrémně silné bouřky. Jinde komplikovaly dopravu
Zaplavená silnice v Ostravě, kde se na některých ulicích po bouřce ucpaly kanály, 1. července 2026

Výběr redakce

Rusko podniklo rozsáhlé útoky na Ukrajinu, Kyjev hlásí přes deset mrtvých

Rusko podniklo rozsáhlé útoky na Ukrajinu, Kyjev hlásí přes deset mrtvých

včeraAktualizovánopřed 8 mminutami
Bezpečnostní rada státu jedná za účasti Pavla o armádní koncepci

Bezpečnostní rada státu jedná za účasti Pavla o armádní koncepci

03:15Aktualizovánopřed 30 mminutami
USA odmítly prodloužení obchodní dohody s Kanadou a Mexikem. Chtějí o ní ale jednat

USA odmítly prodloužení obchodní dohody s Kanadou a Mexikem. Chtějí o ní ale jednat

před 3 hhodinami
Beskydy zasáhly extrémně silné bouřky. Jinde komplikovaly dopravu

Beskydy zasáhly extrémně silné bouřky. Jinde komplikovaly dopravu

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Pavel od vlády zatím nemá mandát na summit NATO, omezila i jeho delegaci

Pavel od vlády zatím nemá mandát na summit NATO, omezila i jeho delegaci

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Trump za rok ve funkci vydělal přes dvě miliardy dolarů

Trump za rok ve funkci vydělal přes dvě miliardy dolarů

před 12 hhodinami
„Byli jsme opuštěni“. Venezuelská vláda čelí po zemětřeseních kritice

„Byli jsme opuštěni“. Venezuelská vláda čelí po zemětřeseních kritice

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Google má podle soudu zaplatit firmě PriceRunner odškodné 31 miliard korun

Google má podle soudu zaplatit firmě PriceRunner odškodné 31 miliard korun

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Počasí

Do konce týdne předpověď slibuje klidnější počasí

Po sérii dní s extrémními teplotami a následnými až velmi silnými bouřkami by se Česko mělo dočkat klidnějšího počasí. Do soboty má být přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. V neděli se mají na většině území vyskytnout přeháňky, výjimečně i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 41 mminutami

Beskydy zasáhly extrémně silné bouřky. Jinde komplikovaly dopravu

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve středu pozdě odpoledne na svém webu varoval, že v oblasti Novojičínska až Ostravska a Bohumínska se vytvořily extrémně silné bouřky s úhrny srážek kolem 40 milimetrů za půl hodiny a nárazy větru kolem 90 kilometrů v hodině. Bouřky už přes den působily problémy v dopravě i dodávkách elektřiny.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Bouře způsobily výpadky elektřiny. Dětský tábor zasáhl blesk

Českem během večera a noci přecházely bouřky doprovázené přívalovým deštěm a někde i kroupami. Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili na dětském táboře šest lidí po zásahu bleskem. Dospělého muže, který byl po úderu krátce v bezvědomí, transportoval vrtulník. Pět dětí pak do nemocnice převezly sanitky ve stabilizovaném stavu. Počasí způsobilo komplikace na silnicích i železnicích. Podle energetické skupiny ČEZ byly kvůli bouřkám tisíce domácností bez proudu.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Meteorologové překopali systém výstrah

Od středy 1. července 2026 přechází Český hydrometeorologický ústav na nový výstražný systém. Ten dosavadní byl založený na klimatologických měřítcích, ten nový se ale soustředí už hlavně na dopady těchto nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů. Změn je ale víc.
před 19 hhodinami

Středomoří zasáhla vlna veder s rekordní intenzitou

Zejména severozápadní část Středozemního moře zasáhla na začátku týdne vlna veder, která dosáhla pro tuto oblast rekordní intenzity. Událost je podle meteorologů výjimečná tím, o kolik stupňů současné teploty překročily normální hodnoty. Nadprůměrné teploty ale panují v celém Středomoří. Průměrný rozdíl oproti normálním, takzvaným klimatologickým hodnotám, činil 5,2 stupně Celsia, jak vyplývá z údajů španělského Institutu mořských věd (ICM) citovaných agenturou AFP.
před 21 hhodinami

Vedra v Česku jsou delší a intenzivnější, podobných epizod bude přibývat, říká geograf

Současná vlna veder, která zasáhla Českou republiku, patří podle geografa Michala Lehnerta z Katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého k mimořádným nejen dosaženými teplotami, ale také délkou trvání. Na některých místech bylo kolem 40 stupňů Celsia a v nejteplejších oblastech trvá období extrémních teplot už od začátku třetí červnové dekády. Mimořádný je i počet stanic, na kterých byly zaznamenány tropické noci.
30. 6. 2026

Zaplavené silnice, spadlé stromy. Bouřky se prohnaly Českem

Českem po historicky nejteplejším víkendu v pondělí prošly bouřky, které v částech země zanechaly škody. Kvůli úklidu spadlých stromů museli vyjet hasiči v krajích Královéhradeckém, Středočeském, Jihočeském nebo na Vysočině. Na řadě míst dřeviny omezily železniční provoz. Voda odpoledne také zaplavila některé ulice v Jihlavě, v jižních Čechách zase padaly mimořádně velké kroupy. V týdnu se podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ochladí. V jeho druhé polovině teploty klesnou na 22 až 27 stupňů Celsia.
29. 6. 2026Aktualizováno29. 6. 2026

Teplotní rekordy opět hlásily desítky stanic, podívejte se kde

Ve velké části Česka padaly i v pondělí teplotní rekordy pro daný kalendářní den. Novou nejvyšší teplotu pro 29. červen zaznamenali na řadě měřicích stanic Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ) už před 11:00. Především šlo o místa na Moravě a ve Slezsku, ale týkalo se to i mnoha lokalit v Čechách. Dělo se tak po dosud nejteplejší noci v rámci současné vlny veder, která sužuje nejen tuzemsko, ale i mnoho dalších evropských zemí. V neděli padl v Doksanech absolutní teplotní rekord pro Česko o hodnotě 41,9 stupně Celsia.
29. 6. 2026Aktualizováno29. 6. 2026

Evropský pohled

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

před 16 hhodinami
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

před 17 hhodinami
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

29. 6. 2026
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

28. 6. 2026
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026
Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

24. 6. 2026
Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

24. 6. 2026
Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

23. 6. 2026
Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

23. 6. 2026
Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

22. 6. 2026
Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

22. 6. 2026
Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

19. 6. 2026
Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

19. 6. 2026
Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

18. 6. 2026
Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

18. 6. 2026
Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

17. 6. 2026
Zdravotníci NATO trénují v Estonsku na „vysoce intenzivní boje“ a velké množství obětí

Zdravotníci NATO trénují v Estonsku na „vysoce intenzivní boje“ a velké množství obětí

17. 6. 2026
Litva bude navzdory novému migračnímu paktu EU dál vytlačovat migranty od hranic s Běloruskem

Litva bude navzdory novému migračnímu paktu EU dál vytlačovat migranty od hranic s Běloruskem

16. 6. 2026
Důvěra Španělů v tradiční média v éře AI roste, ukazuje report

Důvěra Španělů v tradiční média v éře AI roste, ukazuje report

16. 6. 2026
Většinu zmařených útoků na Ukrajině organizovali agenti přes Telegram, uvedla estonská rozvědka

Většinu zmařených útoků na Ukrajině organizovali agenti přes Telegram, uvedla estonská rozvědka

15. 6. 2026