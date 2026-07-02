Do konce týdne předpověď slibuje klidnější počasí

Po sérii dní s extrémními teplotami a následnými až velmi silnými bouřkami by se Česko mělo dočkat klidnějšího počasí. Do soboty má být přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. V neděli se mají na většině území vyskytnout přeháňky, výjimečně i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Ranní teploty už nejsou nikde tropické, klesly nejčastěji mezi sedmnáct a třináct stupňů Celsia, na západě území až na deset. A zdá se, že tropický nebude ani dnešní den. Nejvyšší teploty čekáme od 22 do 26 stupňů Celsia, jen na jihu Moravy se dostaneme až na 29 stupňů,“ uvedli ve čtvrtek meteorologové na facebooku.
Čtvrtek má být většinou polojasný, jen s minimem přeháněk a bez bouřek. V noci na pátek by měla přes Česko přecházet studená fronta.
Pátek se očekává slunečný, nejvyšší teploty se budou pohybovat zřejmě mezi 20 až 24 stupni Celsia, na jihu Moravy může být až 27 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů Celsia.
V sobotu předpovídají meteorologové převážně slunečno, větrno a na horách přeháňky. Nejvyšší denní teploty se nejspíš dostanou na 21 až 26 stupňů Celsia, v neděli by mělo být o stupeň tepleji, bude ale zřejmě převážně oblačno s deštěm.