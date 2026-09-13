SOUHRN: Zásadní události neděle 13. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 13. září 2026.
Ruské drony útočily poblíž polské hranice, zasáhly vlak do Varšavy, uvádí Kyjev
Ruský dron na západě Ukrajiny poblíž hranic s Polskem zasáhl lokomotivu osobního vlaku, oznámily v neděli ukrajinské dráhy. Díky včasné výstraze dle nich nebyl při náletu nikdo zabit či zraněn. Souprava jela z Kyjeva do Varšavy a ruský dron ji napadl poblíž hraničního přechodu Jahodyn–Dorohusk, kde již dříve ruský bezpilotní letoun zasáhl kamion, píší média. Ukrajinská armáda oznámila, že zasáhla ropnou rafinerii v Krasnodarském kraji na jihu Ruska.
Švédové ve volbách rozhodují o nové vládě
Voliči ve Švédsku v neděli rozhodují o novém složení parlamentu. Ve volbách proti sobě stojí středolevý blok vedený opoziční šéfkou sociálních demokratů Magdalenou Anderssonovou a středopravá strana současného premiéra Ulfa Kristerssona. Výsledek bude podle dřívějších průzkumů velmi těsný.
Kvůli bojům v Jemenu muselo opustit své domovy na 86 tisíc lidí
Téměř 86 tisíc lidí muselo kvůli obnovení bojů v Jemenu opustit své domovy, napsala agentura AFP. Jen za poslední den jejich počet vzrostl o deset tisíc, uvedla v neděli Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).
Naschvál, řekl k zákonu o pravomocích prezidenta Pospíšil. Libor Vondráček: Ne, vyjasnění
Jde o vyjasnění kompetencí, řekl v Nedělní debatě poslanec a předseda Svobodných Libor Vondráček z poslaneckého klubu SPD ke schválení omezení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí. Zmínil, že nejde o naschvál, o němž hovořil poslanec a místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Podobně se vyjádřil i europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra. Šéf sněmovního zahraničního výboru a místopředseda ANO Radek Vondráček prohlásil, že nechápe hysterii, která se kolem tématu rozpoutala. Hosté řešili také zahraniční politiku Česka i kauzu možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO).
V Indonésii se převrátila loď. Několik lidí zemřelo, více než stovka se pohřešuje
Záchranáři v Indonésii z lodi, kterou v Jávském moři zastihlo nepříznivé počasí, zachránili 107 lidí. Šest osob zemřelo, informovaly v neděli podle agentury Reuters tamní úřady. Podle nich bylo na palubě plavidla 243 lidí, 130 osob se tedy pohřešuje. Reuters s odvoláním na instituci, která má na starosti záchranné a pátrací operace, dříve během dne napsala, že se loď potopila. Indonéský ministr dopravy Dudy Purwagandhi později upřesnil, že se plavidlo nepotopilo, ale převrátilo.
V Německu lidé v řadě měst protestovali proti AfD
Ve zhruba dvaceti německých městech lidé v sobotu protestovali proti krajně pravicové straně Alternativa pro Německo (AfD), která minulý týden přesvědčivě zvítězila v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. Demonstrace se konaly v Berlíně, Hamburku či Mnichově.
Šéf Anthropicu vyzval firmy, aby zpomalily vývoj AI. Apel podpořil i Musk
Generální ředitel americké společnosti Anthropic Dario Amodei vyzval firmy zabývající se umělou inteligencí (AI), aby zpomalily tempo, jakým rozšiřují schopnosti svých modelů. Nastínil přitom tříkrokový rámec, jehož cílem je regulovat rychlost vývoje a získat více času na řízení souvisejících rizik. Krok reaguje na rostoucí obavy ze zneužití umělé inteligence, informovala v sobotu v podvečer SELČ agentura Reuters.
Dostojevského román Bílé noci se stal nečekanou senzací na TikToku
Marcelo Nogueira není příliš zběhlý v klasické literatuře, přesto se i tento sedmadvacetiletý brazilský knižní influencer nechal zlákat románem Fjodora Michajloviče Dostojevského Bílé noci – příběhem z 19. století o lásce a osamění, který se nyní stal nečekanou senzací na TikToku, napsala agentura AFP. Dostojevského příběh snílka, který se při procházce Petrohradem setká s mladou ženou, do níž se šíleně zamiluje, se tak v Brazílii stal bestsellerem téměř 180 let po svém vydání.