Dostojevského román Bílé noci se stal nečekanou senzací na TikToku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Marcelo Nogueira není příliš zběhlý v klasické literatuře, přesto se i tento sedmadvacetiletý brazilský knižní influencer nechal zlákat románem Fjodora Michajloviče Dostojevského Bílé noci – příběhem z 19. století o lásce a osamění, který se nyní stal nečekanou senzací na TikToku, napsala agentura AFP. Dostojevského příběh snílka, který se při procházce Petrohradem setká s mladou ženou, do níž se šíleně zamiluje, se tak v Brazílii stal bestsellerem téměř 180 let po svém vydání.

Brazilské nakladatelství Editora 34 AFP sdělilo, že v loňském roce vzrostl prodej tohoto díla o 463 procent a podle údajů poskytnutých nakladatelem směřuje trend v letošním roce k novému rekordu. V dalších zemích, zejména v Británii a Španělsku, se Bílé noci rovněž zařadily mezi bestsellery.

Tiktokeři z generace Z se s tímto dílem ztotožňují, protože zobrazuje postavu osamělého snílka, v níž se v současnosti poznává mnoho mladých lidí, vysvětluje Nogueira, kterého na TikToku sleduje 13 tisíc uživatelů.

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Čtyři noci, jedno ráno

V románu, který patří mezi jeho první díla, popisuje Dostojevskij čtyři noci a jedno ráno. Tedy krátký čas, během nějž protagonista poprvé přestává žít ve své hlavě a konfrontuje se s realitou. Jeho putování je předehrou k milostnému příběhu, který je stejně vášnivý jako pomíjivý.

„Můj Bože! Celá minuta blaženosti! Cožpak je to málo na celý lidský život?“ ptá se tento anonymní snílek. Poslední věta knihy je jednou z nejčastěji sdílených na sociálních sítích.

Desítky tisíc komentářů v BookToku, populární tiktokové komunitě věnované knihám, ukazují, jak se Dostojevskému daří na necelé stovce stránek i po téměř 180 letech zasáhnout srdce čtenářů. „Ten román tě dostane: je to skutečný život napsaný poetickým způsobem,“ rozplývá se @thayslaaaa. „Je to moje nejoblíbenější kniha (i když mě trochu znepokojuje, jak moc se v té postavě poznávám),“ přiznává @autoratina.

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Ilustrační foto

Mladí Rusové z díla tak nadšení nejsou

Devětadvacetiletá influencerka Paloma Limaová, která je fanynkou ruské literatury, vypráví, že mladé publikum z TikToku přišlo na její YouTube kanál právě po přečtení Bílých nocí. Což podle ní dává smysl, protože jde podle jejích slov o „krátkou, ale velmi intenzivní knihu“.

Fenomenální úspěch románu Fjodora Michajloviče Dostojevského vyvolává překvapení a hrdost. „Ohromilo mě to,“ řekla agentuře AFP osmadvacetiletá spisovatelka Jekatěrina Kvitková na Moskevském knižním veletrhu. A dodala, že mladí ruští čtenáři z tohoto díla zdaleka tak nadšení nejsou.

„Možná je to tím, že jde o příběh o hlavním hrdinovi, který je osamělý a hledá nějaký druh lásky, nějakou berličku, o niž by se opřel. Možná dospívající na Západě právě teď v takovém stavu žijí,“ uvažuje Kvitková.

Tak nebo tak se Bílé noci staly můstkem, který některé mladé vede k tomu, aby si přečetli Dostojevského náročnější romány, jako je například Zločin a trest. Je to nečekaný fenomén, řekl Danilo Hora z nakladatelství Editora 34, podle něhož se prodej Dojstojevského kultovního románu o vraždě a vině za prvních sedm měsíců letošního roku zvýšil o 53 procent.

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A navíc se ukazuje, že sociální média vytvářejí nové zájemce o klasická díla – a to v době, kdy jsou videa na TikToku a YouTube obviňována, že naopak mají negativní vliv na schopnost udržet pozornost, čímž prohlubují čtenářskou krizi.

„Číst knihy je nádherná věc. Tak krásná, že se dá dokonce i propagovat a může šířit na TikToku estetiku, která je se čtením spojená,“ řekl Nogueira. A právě estetika je hnací silou poptávky po fyzických knihách namísto digitální verze děl. „Mít knihu s krásnou obálkou přitahuje víc pozornosti než (čtečka) Kindle,“ upozornil knižní influencer.

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