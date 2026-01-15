I v Ostravě zůstává Idiot obrazem společnosti


Národní divadlo moravskoslezské nově nastudovalo Idiota
Jeviště Národního divadla moravskoslezského patří knížeti Myškinovi, hlavnímu hrdinovi románu Idiot od Fjodora Michajloviče Dostojevského. Nová jevištní dramatizace vznikla přímo pro ostravskou scénu.

Příběh o muži, který věřil, že krása spasí svět, začíná v nádražní hale. Myškin se vrací ze švýcarského sanatoria, kde se léčil s epilepsií. Hledá vzdálené příbuzné, ale nakonec v nádražní hale potká postavy, které převrátí jeho život. Místní smetánka ho má nejprve za idiota.

„Dostane se do světa, který měří bohatství člověka pomocí peněz, ale to, co je v člověku lidské, je tak komplikované, že se to nedá zahodit jednoduchým ‚idiot‘,“ dodává představitel hlavního hrdiny Robert Finta.

Nová dramatizace

Dramatizace Norberta Závodského vychází z nového překladu románu od Libora Dvořáka. Zaměřuje se na milostný čtyřúhelník a vykresluje celou řadu dalších figur. „Je to takový obraz naší společnosti. Střet idealismu s vyprázdněností a s cynismem platil jak v Dostojevského době, tak dnes,“ míní režisér Jakub Šmíd.

Idiot v Národním divadle moravskoslezském
Zdroj: NDM/Martin Kusyn

Do této společnosti vstupuje Myškin. Upřímný, s dětsky naivní vírou v nezkaženost člověka a s dobrým pozorovacím talentem. „Svou přítomností ve své podstatě odkrývá a odhaluje to, co v těch ostatních figurách vězí,“ vysvětlil režisér.

K Dostojevskému dílu se divadelníci i filmaři stále vrací. V Ostravě před dvaadvaceti lety Idiota inscenoval v Divadle Petra Bezruče Sergej Fedotov. Režisér Saša Gedeon na motivy románu natočil Českými lvy oceněný snímek Návrat idiota s Pavlem Liškou v hlavní roli. 

