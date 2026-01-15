I v Ostravě zůstává Idiot obrazem společnosti

Jeviště Národního divadla moravskoslezského patří knížeti Myškinovi, hlavnímu hrdinovi románu Idiot od Fjodora Michajloviče Dostojevského. Nová jevištní dramatizace vznikla přímo pro ostravskou scénu.
Příběh o muži, který věřil, že krása spasí svět, začíná v nádražní hale. Myškin se vrací ze švýcarského sanatoria, kde se léčil s epilepsií. Hledá vzdálené příbuzné, ale nakonec v nádražní hale potká postavy, které převrátí jeho život. Místní smetánka ho má nejprve za idiota.
„Dostane se do světa, který měří bohatství člověka pomocí peněz, ale to, co je v člověku lidské, je tak komplikované, že se to nedá zahodit jednoduchým ‚idiot‘,“ dodává představitel hlavního hrdiny Robert Finta.
Nová dramatizace
Dramatizace Norberta Závodského vychází z nového překladu románu od Libora Dvořáka. Zaměřuje se na milostný čtyřúhelník a vykresluje celou řadu dalších figur. „Je to takový obraz naší společnosti. Střet idealismu s vyprázdněností a s cynismem platil jak v Dostojevského době, tak dnes,“ míní režisér Jakub Šmíd.
Do této společnosti vstupuje Myškin. Upřímný, s dětsky naivní vírou v nezkaženost člověka a s dobrým pozorovacím talentem. „Svou přítomností ve své podstatě odkrývá a odhaluje to, co v těch ostatních figurách vězí,“ vysvětlil režisér.
K Dostojevskému dílu se divadelníci i filmaři stále vrací. V Ostravě před dvaadvaceti lety Idiota inscenoval v Divadle Petra Bezruče Sergej Fedotov. Režisér Saša Gedeon na motivy románu natočil Českými lvy oceněný snímek Návrat idiota s Pavlem Liškou v hlavní roli.