Kostková a Eben budou moderovat StarDance naposledy


14. 9. 2026Aktualizovánopřed 29 mminutami|Zdroj: ČT24, ČT

Letošní řada taneční soutěže StarDance bude poslední, kterou budou moderovat Tereza Kostková a Marek Eben. Moderátorská stálice to oznámila při představování letošních novinek. První taneční večer odvysílá Česká televize v sobotu 10. října.

„U každého zrodu je přítomný i závěr. Bylo jasné, že někdy ten moment přijde,“ uvedla Kostková v oznámení o posledním moderování StarDance. „Bylo to krásných dvacet let života. Jsme oba vděční za to, že nás publikum provázelo podpůrným způsobem a že jsme vůbec takový pořad mohli dvacet let dělat,“ doplnil Eben. Ujistil také, že rozloučení osvědčené moderátorské dvojice se StarDance neznamená konec vysílání této soutěže jako takové.

Taneční soutěží provázejí Kostková a Eben od první ročníku, který Česká televize odvysílala v roce 2006. „Dvě desetiletí StarDance na obrazovkách České televize představují neuvěřitelný příběh elegance, radosti a trvalé divácké přízně. Zábavních formátů, které by si udržely takovou úroveň a lásku publika po celých dvacet let, je na televizním trhu naprosté minimum,“ říká generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Dyk, Jandová či Štěpánek. StarDance představila kompletní páry
StarDance 2026: Vojtěch Dyk a Catharina Málek

I v letošním čtrnáctém ročníku se o titul krále a královny tanečního parketu utká deset párů složených z profesionálních tanečníků a známých osobností. O vítězích rozhodne finále 12. prosince.

Mezi soutěžícími budou zpěvačka Marta Jandová s Martinem Prágrem, herečka Sara Sandeva s Danielem Makovcem, kaskadérka Hana Dvorská s Michalem Kurtišem nebo tenista Radek Štěpánek s Vandou Bartošovou Dětinskou. Diváci uvidí i herce a hudebníka Vojtěcha Dyka, který bude tančit s Catharinou Málek nebo herce Tomáše Matonohu s Lenkou Norou Návorkovou. Dále se na obrazovkách objeví taneční páry, které tvoří herec Tomas Sean Pšenička s Natálií Otáhalovou, zpěvák Tomáš Polák s Adrianou Maškovou a herečky Petra Nesvačilová s Filipem Hudlickým a Luciana Tomášová s Robinem Ondráčkem.

Polák, Dvorská a Sandeva zkouší na StarDance
Ilutrační foto

V porotě zasednou Tatiana Drexler a Richard Genzer, vrací se Zdeněk Chlopčík a novou porotkyní bude choreografka Jana Burkiewiczová.

Jubilejní upoutávka, nová aplikace i soutěž pro školy

Měsíc před začátkem představila StarDance letošní upoutávku, která se natáčela v knihovně na zámku Kačina. „Chtěli jsme vytvořit promo, které v sobě nese kouzlo nostalgie, ale zároveň i velkou dávku energie a očekávání nového začátku. Nechali jsme se inspirovat kouzelnou knihovnou, pomyslným archivem StarDance, kde Tereza s Markem objevují, jak hluboko se tento pořad zapsal do paměti i srdcí diváků. Je to takové nahlédnutí pod pokličku toho, co diváci, soutěžící, ale i realizační tým za ty roky společně prožili, a zároveň pozvánka na to, co za divočinu nás čeká letos,“ vysvětlil režisér upoutávky Jan Bártek.

Natáčení upoutávky pro StarDance 2026
Zdroj: ČT/Mikuláš Křepelka

Spuštěna byla také oficiální mobilní aplikace StarDance, v níž se diváci dostanou k zákulisnímu a bonusovému obsahu a lze přes ni i hlasovat.

I letošní ročník pokračuje v inspiraci k pohybu projektem Tančí celá škola. Školní týmy podle návodu nacvičují choreografii sestavenou hlavním choreografem StarDance Martinem Koldou a své záznamy zasílají na portál ČT edu. Vybrané kolektivy se pak mohou těšit na zážitkovou výhru přímo v České televizi po boku samotných finalistů a vítězů StarDance. V minulém ročníku se do projektu zapojilo na deset tisíc dětí.

Obrazem: ČT na podzim nabídne Gertu Schnirch, StarDance i novou Nedělní debatu
Z filmu Gerta Schnirch

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