Česko je čestným hostem frankfurtského veletrhu. Dovezlo moře literatury


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Ve Frankfurtu nad Mohanem začíná největší knižní veletrh na světě. Čestným hostem sedmdesátého osmého ročníku je Česko. Tuzemští zástupci projektu upozorňují, že jde o největší zahraniční prezentaci české literatury v novodobé historii. Český pavilon na letošním Frankfurtském knižním veletrhu zve na literární pobřeží, které nelze najít na žádné mapě, uvedl šéf veletrhu Juergen Boos.

Z české literární obce se ve Frankfurtu představí na sedm desítek autorů a autorek, více než sto dvacet německých překladů českých knih a čtyřicítka nakladatelství. Do Frankfurtu se vydají Radka Denemarková, Jiří Hájíček, Petra Klabouchová, Petr Borkovec, Jaroslav Rudiš, Lucie Lomová, Tomáš Dianiška nebo Jáchym Topol.

Knižní veletrh ukáže, že česká literatura je víc než jen Franz Kafka, Milan Kundera a Václav Havel, píší o české prezentaci německá média. Upozorňují, že Česko ve Frankfurtu nemíní představovat klasiky, ale soudobé autory. Například web veřejnoprávní stanice ARD Tagesschau si od veletrhu slibuje, že se Němci o svém východním sousedovi dozvědí víc, a to nejen v literatuře, protože o něm vědí „relativně málo“. Zmiňuje přitom „exportní šlágry“ jako pivo nebo Krtečka.

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Motto prezentace Země na pobřeží odkazuje na Zimní pohádku od Williama Shakespeara. Anglický dramatik v ní umístil Bohemii, tedy Čechy, na mořské pobřeží.

Ústřední pavilon s názvem Rozhraní imaginace nabídne návštěvníkům literární čtení, diskuse, slam poetry, kreslení komiksu s robotem i videomapping čerpající z české knižní ilustrace. Zájemci se vedle literatury seznámí také s českým filmem či hudbou. Zapojena bude i umělá inteligence. Šéf veletrhu před dopadem AI na knižní branži varoval. Zmínil také, že pod stále větším tlakem je spisovatelská svoboda slova.

Dostat českou literaturu do zahraničí

Zvláštní prostor pak umožní jednání o prodeji práv české literatury do zahraničí. Zájemci se vedle literatury seznámí také s českým filmem či hudbou. „Hlavním cílem hostování Česka na Frankfurtském knižním veletrhu je zásadní podpora prezentace a vývozu české literatury do zahraničí. O jeho přínosu svědčí aktuální počet překladů do němčiny, který v letech 2024 až 2026 stoupl celkově na více než 180 českých knižních titulů,“ uvádí zástupci projektu.

Doprovodný program zahrnuje mimo jiné deset výstav, které se konají ve Frankfurtu nad Mohanem a v nedalekém Offenbachu. Jsou součástí Roku české kultury, jehož smyslem bylo v Německu, v Rakousku, ve Švýcarsku a v Lichtenštejnsku zviditelnit českou kulturu a především literaturu před začátkem letošního veletrhu.

Lavička Václava Havla ve Frankfurtu nad Mohanem
Zdroj: Stadt Frankfurt am Main/Holger Menzel

Do frankfurtských ulic také přibyla lavička Václava Havla, a to u příležitosti výročí devadesátých narozenin tohoto prezidenta a dramatika. Po světě je takových laviček několik desítek, ta frankfurtská podle tamního primátora Mikea Josefa připomíná Havlovu „filozofii dialogu a otevřené debaty“.

Veletrh potrvá do neděle. Nejprve se otevře odborné a v pátek pak i široké veřejnosti.

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