WP: Kennedyho centrum je na pokraji bankrotu

Kennedyho centrum pro múzická umění ve Washingtonu je na pokraji bankrotu a už v úterý by mohlo zavřít. Napsal to v neděli deník The Washington Post s odvoláním na vedení kulturního střediska, jehož vlastníkem je americká vláda.
Členové správní rady instituce, které do funkcí dosadil Donald Trump, se domnívají, že zabránit bezprostřednímu a „jistému fiskálnímu kolapsu“ by mohlo jen instalování jména současného prezidenta na fasádu budovy centra, vyplývá z dokumentů, které má americký list k dispozici.
Trump, který usiluje o maximální rozšíření svého jména na významných budovách či institucích, po loňském návratu do Bílého domu nahradil členy rady Kennedyho centra svými příznivci, kteří ho následně zvolili do čela rady. Ta loni v prosinci rozhodla o přidání Trumpova jména do názvu centra.
Federální soud však v květnu rozhodl, že Trumpovo jméno je na budově neoprávněně, neboť o přejmenování kulturního centra může rozhodnout jen Kongres a nikoli správní rada.
The Washington Post uvedl, že zpráva vypracovaná správní radou instituce varuje, že během několika týdnů nebude centrum schopno vyplácet mzdy zaměstnancům ani hradit náklady na údržbu. Dokument byl připraven před schůzí naplánovanou na úterý.
List rovněž napsal, že Trump je ochoten Kennedyho centru pomoci, pokud bude veřejně uznáno jeho napojení na instituci.
WP píše o „nové fázi Trumpova přebírání Kennedyho centra“
Zpráva správní rady představuje podle deníku „pozoruhodnou novou fázi Trumpova přebírání Kennedyho centra, které se od chvíle, kdy se loni sám ustanovil jeho předsedou, potýká s finančními problémy, otřesy ve vedení a soudními spory“.
List také poznamenal, že Trumpovo angažmá v Kennedyho centru negativně ovlivnilo získávání finančních prostředků i prodej vstupenek.
Kennedyho centrum bylo otevřeno v roce 1971 jako památník prezidenta, který byl zavražděn v roce 1963.