Loď v Indonésii zastihlo nepříznivé počasí, 140 lidí se pohřešuje


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK, BBC

Záchranáři v Indonésii z lodi, kterou v Jávském moři zastihlo nepříznivé počasí, zachránili 103 lidí. Jeden z nich ale zemřel, informoval podle agentury AFP šéf místních záchranných složek. Podle úřadů bylo na palubě lodi 243 lidí, 140 osob se tedy pohřešuje.

Loď plula z města Surabaya v provincii Východní Jáva přes Jávské moře do města Banjarmasin, metropole provincie Jižní Kalimantan. Během plavby s ní byl ale ztracen kontakt. „V době tohoto oznámení se s lodí nelze spojit a není známo, kde se nachází,“ uvedl podle agentury Reuters brzy ráno SELČ indonéský úřad, který má na starosti pátrací a záchranné operace. Dodal, že záchranáři vyslali tým k poslední známé pozici plavidla.

„Vyvinuli jsme maximální úsilí při pátrání po obětech. Máme cestující, které jednotky na místě úspěšně evakuovaly,“ sdělil později místní šéf pro záchranné a pátrací operace I Putu Sudayana. Podle BBC nadále pokračuje pátrání po pohřešovaných. Nasazeny byly pátrací a záchranné lodě i vrtulník. Upozorněna na situaci navíc byla i všechna ostatní plavidla, která se v oblasti nachází.

Indonésie je souostroví tvořené více než sedmnácti tisíci ostrovy a nehody lodí a přívozů jsou tam poměrně časté. Lodní doprava je hlavním způsobem přepravy a dodržování bezpečnostních pravidel bývá dost laxní.

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