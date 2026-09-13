Burza kryptoměn sponzorovala polskou pravici i sport, její krach řeší policie

Varšava řeší zpřísnění kontroly kryptoměn. Debatu přiživila aféra spojená s platformou Zondacrypto, která patřila k výrazným sponzorům polské pravice i sportu. Úřady kvůli podezření z korupce a podvodu zadržely několik lidí, mezi nimi také šéfa Polského olympijského výboru. Vláda navíc tvrdí, že financování společnosti bylo napojené na Rusko.
Kryptoměnová burza Zondacrypto měla přinést svěží vítr do polské ekonomiky, místo toho ale vyvolala rozsáhlou aféru. Platforma na jaře zkrachovala a tisíce zákazníků připravila o úspory. Případem se tak začala zabývat policie.
Společnost vznikla před dvanácti lety v Polsku, později své sídlo přemístila do Estonska. Její zakladatel zemřel v roce 2022 za nejasných okolností a jeho společník následně vycestoval z Polska.
Politické vazby Zondacrypto
Vazby kryptoměnové burzy sahaly také do polské politiky. Zondacrypto patřilo k výrazným sponzorům tamní pravice. Platforma podporovala například loňský sjezd konzervativců, na kterém krátce před svým zvolením vystoupil nynější polský prezident Karol Nawrocki.
Polská vláda navíc tvrdí, že financování firmy bylo napojené na Rusko. „Máme co do činění se společností, jejíž zdroje nejsou jen nejednoznačné, ale mimořádně pochybné,“ prohlásil v květnu premiér Donald Tusk.
Kabinet se i kvůli podobným případům snažil prosadit zákon, který by trh s kryptoměnami více reguloval. Prezident ho ale třikrát vetoval a Sejmu se ani jednou nepodařilo jeho veto přehlasovat.
Podle politologa a sociologa Mateusze Zaremby z Univerzity SWPS nemusí mít aféra na polskou politiku zásadní dopad. Může ale oslabit ochotu části pravicových voličů přijít k volbám. „Z politického hlediska nebude dosah kauzy tak velký, přestože může znamenat jistou demobilizaci voličů pravice. Ale na druhou stranu není kauza spojená jen s jednou stranou,“ upozornil expert.
Aféra zasáhla i polský sport
Dopady případu se neomezují pouze na politiku. Mezi zadrženými je také šéf Polského olympijského výboru, který měl podle vyšetřovatelů přijímat od společnosti Zondacrypto úplatky výměnou za uzavírání sponzorských smluv. Kauza podle členů výboru výrazně poškodila jeho pověst a komplikuje také vztahy se sponzory.
„Bohužel pověst olympijského výboru je teď podle průzkumů vnímána už z více než devadesáti procent negativně, takže se nelze divit sponzorům, že od spolupráce s výborem odstupují,“ sdělil předseda Polského svazu juda a člen Polského olympijského výboru Krzysztof Wiłkomirski.
Sportovci doufají, že se podaří pověst olympijského výboru rychle napravit. Celá kryptoměnová kauza ale podle analytiků zároveň poukazuje na silné provázání polské politiky a byznysu.