Kvůli bojům v Jemenu muselo opustit své domovy na 86 tisíc lidí

Téměř 86 tisíc lidí muselo kvůli obnovení bojů v Jemenu opustit své domovy, napsala agentura AFP. Jen za poslední den jejich počet vzrostl o deset tisíc, uvedla v neděli Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).
Podle IOM bylo v důsledku bojů mezi vládními silami a Íránem podporovanými džihádisty z kmene hútíů vysídleno celkem 85 818 lidí. Nejvíce zasaženou oblastí je Taizz, odkud uprchlo přibližně 56 tisíc obyvatel. Další lidé byli vysídleni podél celého západního pobřeží země.
Více než dva tisíce lidí od čtvrtečního večera uprchly z Jemenu po moři do Džibutska. Velká část z nich jsou ženy a malé děti. Po příjezdu jsou převáženi do střediska v obci Obock na severu země, kde dostávají okamžitou pomoc.
Hútíové, kteří dosud ovládali rozsáhlé části severu Jemenu včetně metropole Saná a přístavu Hudajdá, v posledních dnech postoupili podél pobřeží. Ve čtvrtek získali kontrolu nad pobřežím a ostrovy v Rudém moři. Následující den upevnili svou kontrolu nad strategickým průlivem Báb al-Mandab, kterým prochází námořní doprava mezi Rudým mořem a Adenským zálivem.
Stovky mrtvých
Boje si v posledních týdnech vyžádaly stovky mrtvých. IOM varovala, že s dalším zhoršováním situace může počet lidí prchajících ze země dále růst.
„Za každým číslem je rodina, která přišla o všechno,“ zdůraznila generální ředitelka IOM Amy Popeová. Podle ní bylo mnoho lidí vysídleno opakovaně a někteří nyní překonávají moře bez jakéhokoli majetku, protože nemají jinou možnost.
Džibutsko leží na opačné straně průlivu Báb al-Mandab a představuje jednu z hlavních tras pro odchod lidí z Jemenu. Země s rozlohou zhruba 23 tisíc kilometrů čtverečních hostí také vojenské základny pěti mocností – mimo jiné Francie, Spojených států a Číny.