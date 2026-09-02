Zemřel režisér a scenárista Jean-Paul Rappeneau


2. 9. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ve věku 94 let v úterý v Paříži zemřel francouzský filmový režisér a scenárista Jean-Paul Rappeneau, který natočil mimo jiné cenami ověnčený snímek Cyrano z Bergeracu z roku 1990 s Gérardem Depardieuem v hlavní roli. Agentuře AFP to ve středu oznámil jeden z jeho synů.

Přestože má Rappeneau na kontě jen osm celovečerních filmů, patří mezi doyeny francouzské kinematografie, píše AFP. Natáčel s největšími francouzskými herci: od Catherine Deneuveové v režijním debutu Život na zámku z roku 1966 přes Jean-Paula Belmonda v komedii Manželé z roku II (1971) či Yvesa Montanda ve filmu Divoch (1975) po Isabelle Adjaniovou v komedii Samý oheň, samý žár (1982).

Největší úspěch nicméně tento filmový samouk slavil začátkem devadesátých let právě díky filmové adaptaci dobrodružství Cyrana z Bergeracu, inspirované divadelní hrou Edmonda Rostanda. I díky výkonu Depardieua v hlavní roli získal „Cyrano“ v roce 1991 deset francouzských filmových cen César, včetně ceny za nejlepší film a za nejlepší režii, nebo také Oscara za kostýmy.

Zemřela první dáma americké country a filantropka Dolly Partonová
Dolly Partonová na snímku z listopadu 2022

Snaha soupeřit s americkou filmovou tvorbou pak byla jedním z důvodů, které jej vedly k natočení historického velkofilmu Husar na střeše z roku 1995 s Juliette Binocheovou. Přípravy a natáčení trvaly tři roky a s náklady 176 milionů franků se tehdy stal nejdražším filmem francouzské kinematografie.

Rappeneau byl také scénáristou, například se podílel na scénářích pro slavné francouzsko-italské komedie Muž z Ria a Muž z Acapulca, ve kterých hlavní role ztvárnil Belmondo.

„Nejsem jako jabloň, která každý podzim shazuje své plody. Můj rytmus, to je spíš jeden film jednou za pět nebo šest let. Nechápu, proč by měl člověk točit jeden projekt za druhým. Pokud ovšem nepotřebuje peníze…,“ řekl podle AFP v roce 2015 týdeníku Paris Match.

Vznikl film o českém esu RAF. Osamělý vlk válčil na vlastní pěst
Z dokudramatu Osamělý vlk

Výběr redakce

V USA bují spalničky nejvíc za tři dekády. Politici se přou o odpovědnost

V USA bují spalničky nejvíc za tři dekády. Politici se přou o odpovědnost

před 34 mminutami
Odvolání bitcoinového daru může být dle Tejce způsob, jak komplikovat řízení

Odvolání bitcoinového daru může být dle Tejce způsob, jak komplikovat řízení

před 1 hhodinou
Německé úřady vyšetřují dva útoky na rozvodny, mohlo jít podle nich o sabotáže

Německé úřady vyšetřují dva útoky na rozvodny, mohlo jít podle nich o sabotáže

08:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rakovina se dá popsat kvantově, navrhuje vědec cestu k nové léčbě

Rakovina se dá popsat kvantově, navrhuje vědec cestu k nové léčbě

před 1 hhodinou
Experti exhumují ostatky Jana Masaryka, má to pomoci objasnit okolnosti jeho smrti

Experti exhumují ostatky Jana Masaryka, má to pomoci objasnit okolnosti jeho smrti

09:08Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Češi chodí na vyšetření prostaty častěji, část ale na další prohlídku nedorazí

VideoČeši chodí na vyšetření prostaty častěji, část ale na další prohlídku nedorazí

před 6 hhodinami
Le Penová by v prezidentském finále porazila kohokoliv, ukazují průzkumy

VideoLe Penová by v prezidentském finále porazila kohokoliv, ukazují průzkumy

před 7 hhodinami
Ministerstvo spravedlnosti chce větší tresty za zločiny spáchané v opilosti

Ministerstvo spravedlnosti chce větší tresty za zločiny spáchané v opilosti

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Zemřel režisér a scenárista Jean-Paul Rappeneau

Ve věku 94 let v úterý v Paříži zemřel francouzský filmový režisér a scenárista Jean-Paul Rappeneau, který natočil mimo jiné cenami ověnčený snímek Cyrano z Bergeracu z roku 1990 s Gérardem Depardieuem v hlavní roli. Agentuře AFP to ve středu oznámil jeden z jeho synů.
12:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Registr umělců za první rok čítá na pět set lidí

Za první rok fungování Registru umělců získalo status umělce více než 480 lidí, vyplývá z dat ministerstva kultury. Status umělce je jednou z podmínek, jak mohou od loňského roku dotyční dosáhnout na peníze od státu. Ty by pak měli využít k další tvorbě nebo vzdělávání v oboru. Část umělců považuje nově zavedený status za zbytečný. Ostatní podmínky pro získání dotací jsou totiž podle nich nastavené tak, že na peníze velká část lidí z kulturní obce vůbec nedosáhne.
před 23 hhodinami

Porota v USA shledala Davise vinným z vraždy rappera Tupaca v roce 1996

Americká porota v noci na úterý shledala bývalého vůdce gangu Duana „Keffe D“ Davise vinným ze zosnování bezmála třicet let staré vraždy americké rapové ikony Tupaca Shakura. Napsala to agentura AP, podle níž jde o první rozsudek v případu, který už desítky let fascinuje hiphopové fanoušky. Davisovi hrozí doživotí, rozsudek bude v polovině října.
včera v 07:28

VideoO Českou cenu za architekturu usiluje pětadvacet staveb

Do 11. ročníku České ceny za architekturu je nominováno hned dvacet pět staveb. Patří mezi ně rodinné domy, kaple, školní budovy či hasičárna. Všechny již navštívila mezinárodní odborná porota. „Jsem krajinná architektka, takže se dívám zejména na to, jaká je kvalita staveb, samozřejmě, ale také na to, jak ta stavba zapadá do svého kontextu a okolí,“ uvedla porotkyně Bettina Lammová. Další porotce, Jeroen van Schooten, podotkl, že je dobré dívat se na lokální materiály a řemeslný um. „Byli jsme u projektů, kde třeba pracovali s lokální hlínou nebo sklem,“ dodal. O cenu bude dále soutěžit například lesní koupaliště nebo multifunkční aréna. Vítěz bude známý 12. listopadu.
31. 8. 2026

VideoMinisterstva obnovují spolupráci se svazem bojovníků za svobodu

Český svaz bojovníků za svobodu se zapojí do příprav nové expozice v Petschkově paláci, někdejším sídle pražského gestapa. Předchozí vedení ministerstva průmyslu přitom spolupráci se svazem odmítalo kvůli pochybnostem o jeho důvěryhodnosti. Organizace v minulosti čelila kritice mimo jiné kvůli neprůhlednému hospodaření či kontroverzím spojeným s jejím vedením. Svaz začal opět spolupracovat také s ministerstvem obrany, jehož současné vedení zrušilo dřívější zákaz jeho podpory.
30. 8. 2026

Ořechov oživuje paměti válečného prokurátora Jaroslava Němce

Paměti válečného polního prokurátora Jaroslava Němce knižně vydali v jeho rodišti, Ořechově na Uherskohradišťsku. Němec v justiční pozici působil v československých jednotkách na západní i východní frontě. Pro nesouhlas s podstoupením Podkarpatské Rusi upadl v nemilost a po únoru 1948 strávil zbytek života v exilu. Tam vydal publikace, články, či se podílel na založení neziskové organizace Společnost pro vědy a umění.
29. 8. 2026

Nejcennější známku světa školák vyměnil, přišla mu ošklivá. Nyní je k vidění v Praze

Do Česka se po téměř půlstoletí vrátila nejdražší známka světa. Vystavují ji v pražském Obecním domě. One-Cent Magenta, známá také jako Britská Guyana, je součástí výstavy Poklady světové filatelie III v Obecním domě. Není to žádná krasavice, ale má silný příběh, podotkl prezident pořádajícího Prestige Philately Club Prague Tomáš Mádl. Mezi jejími majiteli byl dvanáctiletý školák i odsouzený vrah.
29. 8. 2026

Vznikl film o českém esu RAF. Osamělý vlk válčil na vlastní pěst

Dokudrama Osamělý vlk přibližuje osudy hrdiny druhé světové války Josefa Františka. Jeden z nejvýznamnějších československých pilotů přispěl v bitvě o Británii k neúspěchu nacistů. Hraný snímek s dokumentárními prvky vznikl v koprodukci České televize a od 26. srpna ho uvádějí kina.
28. 8. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

před 21 hhodinami
V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

před 22 hhodinami
Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

31. 8. 2026
Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

31. 8. 2026
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

28. 8. 2026
Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

28. 8. 2026
Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

27. 8. 2026
Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

27. 8. 2026
Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

26. 8. 2026
Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

26. 8. 2026
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

25. 8. 2026
Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

25. 8. 2026
Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

25. 8. 2026
Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

24. 8. 2026
Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

24. 8. 2026
V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

21. 8. 2026
Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

21. 8. 2026
Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

20. 8. 2026
Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

20. 8. 2026
Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

19. 8. 2026
Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

19. 8. 2026
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

18. 8. 2026
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

18. 8. 2026
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026