Vznikl film o českém esu RAF. Osamělý vlk válčil na vlastní pěst

Dokudrama Osamělý vlk přibližuje osudy hrdiny druhé světové války Josefa Františka. Jeden z nejvýznamnějších československých pilotů přispěl v bitvě o Británii k neúspěchu nacistů. Hraný snímek s dokumentárními prvky vznikl v koprodukci České televize a od 26. srpna ho uvádějí kina.
Rodák z Otaslavic na Hané Josef František za války sloužil v britském královském letectvu RAF jako příslušník polské stíhací perutě. Přezdívku Osamělý vlk mu dali Britové na základě jeho způsobu boje. „Byl pověstný tím, že se občas utrhl od formace a válčil na vlastní pěst. Byl skvělý pilot a ještě lepší střelec,“ upřesnil odborný poradce filmu Jiří Rajlich z Vojenského historického ústavu.
„Pro mě je nespoutaným živlem, který nedokázal akceptovat jakékoliv autority, dělal si věci tak trochu po svém, byl tím osamělým vlkem, ale díky tomu všemu dosáhl neskutečných úspěchů,“ dodává režisér, ale také spoluautor scénáře a střihač Ondřej Veverka.
František byl hrdinou v bitvě o Británii. Během měsíce sestřelil sedmnáct nacistických strojů. A to i z blízkosti několika desítek metrů. „To byl úplně nejlepší výkon československého stíhače v bitvě o Británii a současně nejlepší výkon příslušníka polské perutě,“ upozorňuje Rajlich.
Filmaři našli v evropských archivech dobové záběry, natáčelo se ale i v kokpitech skutečných letadel. „Měl jsem šanci se lehce proletět a vůbec nakouknout tady do toho světa, což pro mě bylo naprosto nové a nalákalo mě to, že někdy v budoucnu bych si chtěl udělat letecký průkaz,“ přiznal představitel protagonisty Tadeáš Moravec.
Život Josefa Františka zpracovali čeští tvůrci ve filmu poprvé. „Až do loňského roku byl více brán jako Polák a my jsme se ho rozhodli vrátit domů, do Otaslavic,“ vysvětlil spoluautor námětu a producent Vítězslav Jandák mladší.
Osudným se Osamělému vlkovi stal let v říjnu 1940. Podle nově nalezených archivních materiálů zemřel po pokusu o nouzové přistání. Zranění podlehl při převozu do nemocnice. Jednomu z nejlepších stíhačů své doby bylo šestadvacet let.
Film Osamělý vlk představili tvůrci také v rozhovoru pro Dobré ráno.