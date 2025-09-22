Padla poslední klapka snímku Osamělý vlk. Dokumentární drama České televize představí příběh letce Josefa Františka. Během posledních dnů natáčení filmaři využili i autentický letoun Hawker Hurricane, který zapůjčil soukromý sběratel. Františkovi se z protektorátu podařilo uniknout ještě před druhou světovou válkou, připojil se k polskému letectvu a dostal se až k 303. stíhací peruti RAF. Byl nejúspěšnějším českým letcem v bitvě o Británii. Padl 8. října 1940, okolnosti havárie se nepodařilo objasnit.
Tvůrci snímku o letci RAF využili autentický letoun Hawker Hurricane
2 minuty