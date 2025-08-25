Pohled z kokpitu stíhačky RAF i autentické rekonstrukce leteckých soubojů nabídne dokumentární drama České televize s názvem Osamělý vlk. Snímek režiséra Ondřeje Veverky nyní filmaři natáčejí ve Slezsku. Jde o příběh pilota Josefa Františka, jenž patřil mezi nejvýznamnější letce, kteří se zapojili do letecké bitvy o Británii. Jako neohrožený pilot, který jedná na vlastní pěst, si u letectva vysloužil přezdívku osamělý vlk. Na obrazovkách i v kinech by se snímek měl objevit příští rok na podzim.
Osamělý vlk připomene život neohroženého válečného pilota
