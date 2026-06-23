Všechny Kunderovy francouzské romány už vyšly česky, jako poslední Pomalost


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

V brněnském nakladatelství Atlantis vyšel román Milana Kundery Pomalost, původně napsaný ve francouzštině. Všechny Kunderovy romány jsou tak již dostupné v českém jazyce.

Pomalost, v originále La lenteur, poprvé vyšla v polovině devadesátých let. Kniha je kratší než předešlé Kunderovy romány, na rozdíl od starších knih ji autor psal ve francouzštině. Filozofický román propojuje dvě časové roviny, osmnácté století a současnost. Rozvíjí úvahu o vztahu mezi rychlostí moderního života a schopností prožívat.

Pomalost přeložila Anna Kareninová, stejně jako ostatní díla, která Kundera napsal ve Francii. Když ji spisovatel prostřednictvím nakladatelství o překlad požádal, prý se zděsila. Kundera totiž dříve převody do češtiny nepovoloval. „Dala jsem si podmínku, že přeložím kousek prvního románu a pošlu mu to. A kdyby moc trpěl, dál nepůjdeme. V překladech jsem vycházela z jeho češtiny a on nikdy neměl výhrady,“ nastínila už dříve Kareninová.

Kunderova Totožnost vyšla v českém překladu
Kniha Totožnost od Milana Kundery

Přál si ale postupovat u vydávání českých překladů svých čtyř francouzských románů proti proudu času. Slavnost bezvýznamnosti, vydaná francouzsky v roce 2014, je tak tuzemským čtenářům k dispozici od roku 2020, Nevědění vyšlo v Atlantisu v roce 2021, Totožnost v roce 2024. Nyní překlady uzavřela právě Pomalost.

Česky nepsal od devadesátých let

Kundera patří k nejuznávanějším evropským romanopiscům druhé poloviny dvacátého století. Je autorem románů Žert či Nesnesitelná lehkost bytí, jeho posledním románem psaným česky byla v roce 1990 Nesmrtelnost.

Kundera zemřel v roce 2023 v Paříži, kde žil poté, co odešel po začátku normalizace v Československu do exilu. Spočinout si ale přál v rodném Brně. Jeho ostatky – spolu s ostatky jeho manželky a spolupracovnice Věry – byly na tamním Ústředním hřbitově uloženy v polovině června.

V Brně také sídlí Knihovna Milana Kundery, která spravuje část spisovatelova osobního archivu a knih, které napsal i četl.

Kundera spočine v čestném kruhu brněnského Ústředního hřbitova
Milan Kundera

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