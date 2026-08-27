Soundtrack Poděbrady promítne Tmavomodrý svět s živou hudbou

V Poděbradech začíná mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack. Jedenáctý ročník mimo jiné připomene hudbu spojenou s tvorbou Zdeňka Svěráka. Za doprovodu orchestru promítne film Tmavomodrý svět.
Na úvod kapela The Insiders, za níž stojí kytarista Jan Ponocný, zahraje rockové hity známé ze snímků jako Forrest Gump, Bohemian Rhapsody nebo Tenkrát v Hollywoodu. Součástí slavnostního bude také večerní promítání amerického filmu Horečka sobotní noci s hudbou skupiny Bee Gees.
Za mimořádný přínos české nebo světové filmové hudbě ocení festival letos Zdeňka Svěráka a Markétu Irglovou. Písničkářka Irglová společně s nedávno zesnulým irským zpěvákem a kytaristou Glenem Hansardem obdržela Oscara za titulní píseň Falling Slowly k filmu Once. Stejnojmenná muzikálová adaptace posléze získala i cenu Grammy. „Vystoupí s Jihočeskou filharmonií,“ doplnil ředitel festivalu a hudebník Michal Dvořák.
Scenáristu a herce Zdeňka Svěráka připomene válečné drama Tmavomodrý svět. Příběh o osudech československých stíhačů v britském letectvu za druhé světové války natočil jeho syn Jan a obdržel čtyři České lvy, mimo jiné za hudbu Ondřeje Soukupa. Projekci doprovodí koncertní podoba filmové hudby v podání orchestru.
„Nemůžete z filmu vyndat hudbu, nechat běžet dialogy a ruchy a hudbu hrát naživo. Museli jsme používat velice sofistikované technologie, abychom hudbu ‚odpárali‘. Naštěstí to jde už jednodušeji v rámci postupu nových technologií, ale přece úplně tak jednoduché to není,“ popsal Dvořák část několikaměsíční přípravy takového promítání.
I v letošním roce bude festival soutěžní. Doprovodný program pak nabízí hudbu, diskuse či také Kinobus.