Porota v USA shledala Davise vinným z vraždy rappera Tupaca v roce 1996


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK

Americká porota v noci na úterý shledala bývalého vůdce gangu Duana „Keffe D“ Davise vinným ze zosnování bezmála třicet let staré vraždy americké rapové ikony Tupaca Shakura. Napsala to agentura AP, podle níž jde o první rozsudek v případu, který už desítky let fascinuje hiphopové fanoušky. Davisovi hrozí doživotí, rozsudek bude v polovině října.

Shakur, známý také pod uměleckými jmény 2Pac a Makaveli, je považován za jednoho z nejvlivnějších rapperů všech dob. Postřelen byl 7. září 1996 v Las Vegas ve státě Nevada z bílého cadillaku, když seděl na místě spolujezdce v černém BMW s rapovým producentem Marionem „Suge“ Knightem na cestě do klubu, kde měl vystupovat. O šest dní později Shakur zraněním podlehl, Knight přežil.

Třiašedesátiletý Davis čelil obvinění z vraždy smrtící zbraní se záměrem propagovat kriminální gang, upevnit jeho pozici či mu Shakurovou smrtí pomoci. V pondělí byl za to uznán vinným a hrozí mu doživotní vězení. Vynesení rozsudku se podle agentury AFP uskuteční 13. října.

Náměstek okresního prokurátora Binu Palal v závěrečné řeči porotcům řekl, že Davis si opatřil zbraň a „vyrazil na lov“ Shakura a Knighta poté, co oba dříve v osudnou noc zbili Davisova synovce. Davis se dle Palala opakovaně označoval za osobu, která seděla v cadillaku, z něhož se střílelo.

Případ vraždy rappera Tupaca míří po letech k soudu
Obviněný Duane Davis u soudu v Las Vegas

Obhájce odsouzeného ale vyzval k nalezení jiných důkazů a poukázal na absenci záznamů z bezpečnostních kamer, telefonních záznamů a dalších důkazů, které by Davise usvědčovaly z toho, že byl tehdy ve městě nebo seděl ve vozidle.

Po celá léta nebyl z rapperovy smrti nikdo obviněn, dokud Davis nezačal vydávat veřejná prohlášení, v nichž tvrdil, že byl v cadillaku a dal zbraň ostatním na zadním sedadle. Kdo stiskl spoušť, se ale neví. Podle nevadských zákonů může být nicméně osoba, která pomáhá jiné osobě spáchat vraždu, za tento čin odsouzena.

Davis je jediným ještě žijícím člověkem ze čtyř mužů, kteří podle obžaloby ve vozidle seděli. Člověk, který měl Davisovi zbraň původně dát, je rovněž mrtvý. Prokuratura netvrdila, že Davis stiskl spoušť, ale že nese trestní odpovědnost, protože poskytl zbraň a nařídil střílet.

Výběr redakce

Ruský útok na infrastrukturu v Kyjevě zabil sedm lidí

Ruský útok na infrastrukturu v Kyjevě zabil sedm lidí

05:21Aktualizovánopřed 3 mminutami
Červený brzdí plán obnovy přírody, čeká na zprávu o penězích

VideoČervený brzdí plán obnovy přírody, čeká na zprávu o penězích

před 42 mminutami
Porota v USA shledala Davise vinným z vraždy rappera Tupaca v roce 1996

Porota v USA shledala Davise vinným z vraždy rappera Tupaca v roce 1996

před 43 mminutami
Hegsethův náměstek pro armádu končí ve funkci, údajně kvůli sporům

Hegsethův náměstek pro armádu končí ve funkci, údajně kvůli sporům

04:20Aktualizovánopřed 47 mminutami
Škola může být zdrojem stresu i oporou. Mnoho dětí neví, kde vyhledat pomoc

Škola může být zdrojem stresu i oporou. Mnoho dětí neví, kde vyhledat pomoc

před 1 hhodinou
Holý se proslavil lékem proti AIDS, Česku vydělal miliardy

Holý se proslavil lékem proti AIDS, Česku vydělal miliardy

před 2 hhodinami
Lisabon nechá nově postavit lanovku, kterou zničila nehoda s šestnácti mrtvými

Lisabon nechá nově postavit lanovku, kterou zničila nehoda s šestnácti mrtvými

před 10 hhodinami
V Izraeli přestalo fungovat pět ze šesti zařízení na odsolování vody

V Izraeli přestalo fungovat pět ze šesti zařízení na odsolování vody

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Porota v USA shledala Davise vinným z vraždy rappera Tupaca v roce 1996

Americká porota v noci na úterý shledala bývalého vůdce gangu Duana „Keffe D“ Davise vinným ze zosnování bezmála třicet let staré vraždy americké rapové ikony Tupaca Shakura. Napsala to agentura AP, podle níž jde o první rozsudek v případu, který už desítky let fascinuje hiphopové fanoušky. Davisovi hrozí doživotí, rozsudek bude v polovině října.
před 43 mminutami

VideoO Českou cenu za architekturu usiluje pětadvacet staveb

Do 11. ročníku České ceny za architekturu je nominováno hned dvacet pět staveb. Patří mezi ně rodinné domy, kaple, školní budovy či hasičárna. Všechny již navštívila mezinárodní odborná porota. „Jsem krajinná architektka, takže se dívám zejména na to, jaká je kvalita staveb, samozřejmě, ale také na to, jak ta stavba zapadá do svého kontextu a okolí,“ uvedla porotkyně Bettina Lammová. Další porotce, Jeroen van Schooten, podotkl, že je dobré dívat se na lokální materiály a řemeslný um. „Byli jsme u projektů, kde třeba pracovali s lokální hlínou nebo sklem,“ dodal. O cenu bude dále soutěžit například lesní koupaliště nebo multifunkční aréna. Vítěz bude známý 12. listopadu.
před 11 hhodinami

VideoMinisterstva obnovují spolupráci se svazem bojovníků za svobodu

Český svaz bojovníků za svobodu se zapojí do příprav nové expozice v Petschkově paláci, někdejším sídle pražského gestapa. Předchozí vedení ministerstva průmyslu přitom spolupráci se svazem odmítalo kvůli pochybnostem o jeho důvěryhodnosti. Organizace v minulosti čelila kritice mimo jiné kvůli neprůhlednému hospodaření či kontroverzím spojeným s jejím vedením. Svaz začal opět spolupracovat také s ministerstvem obrany, jehož současné vedení zrušilo dřívější zákaz jeho podpory.
30. 8. 2026

Ořechov oživuje paměti válečného prokurátora Jaroslava Němce

Paměti válečného polního prokurátora Jaroslava Němce knižně vydali v jeho rodišti, Ořechově na Uherskohradišťsku. Němec v justiční pozici působil v československých jednotkách na západní i východní frontě. Pro nesouhlas s podstoupením Podkarpatské Rusi upadl v nemilost a po únoru 1948 strávil zbytek života v exilu. Tam vydal publikace, články, či se podílel na založení neziskové organizace Společnost pro vědy a umění.
29. 8. 2026

Nejcennější známku světa školák vyměnil, přišla mu ošklivá. Nyní je k vidění v Praze

Do Česka se po téměř půlstoletí vrátila nejdražší známka světa. Vystavují ji v pražském Obecním domě. One-Cent Magenta, známá také jako Britská Guyana, je součástí výstavy Poklady světové filatelie III v Obecním domě. Není to žádná krasavice, ale má silný příběh, podotkl prezident pořádajícího Prestige Philately Club Prague Tomáš Mádl. Mezi jejími majiteli byl dvanáctiletý školák i odsouzený vrah.
29. 8. 2026

Vznikl film o českém esu RAF. Osamělý vlk válčil na vlastní pěst

Dokudrama Osamělý vlk přibližuje osudy hrdiny druhé světové války Josefa Františka. Jeden z nejvýznamnějších československých pilotů přispěl v bitvě o Británii k neúspěchu nacistů. Hraný snímek s dokumentárními prvky vznikl v koprodukci České televize a od 26. srpna ho uvádějí kina.
28. 8. 2026

Festivalů přibývá, zejména těch regionálních

Počet hudebních festivalů v Česku roste. Vyplývá to z předběžných dat Národního institutu pro kulturu. Vznikají zejména ty s regionálním dosahem.
27. 8. 2026

Soundtrack Poděbrady promítne Tmavomodrý svět s živou hudbou

V Poděbradech začíná mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack. Jedenáctý ročník mimo jiné připomene hudbu spojenou s tvorbou Zdeňka Svěráka. Za doprovodu orchestru promítne film Tmavomodrý svět.
27. 8. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

před 14 hhodinami
Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

před 14 hhodinami
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

28. 8. 2026
Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

28. 8. 2026
Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

27. 8. 2026
Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

27. 8. 2026
Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

26. 8. 2026
Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

26. 8. 2026
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

25. 8. 2026
Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

25. 8. 2026
Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

25. 8. 2026
Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

24. 8. 2026
Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

24. 8. 2026
V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

21. 8. 2026
Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

21. 8. 2026
Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

20. 8. 2026
Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

20. 8. 2026
Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

19. 8. 2026
Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

19. 8. 2026
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

18. 8. 2026
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

18. 8. 2026
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

17. 8. 2026
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026