Porota v USA shledala Davise vinným z vraždy rappera Tupaca v roce 1996

Americká porota v noci na úterý shledala bývalého vůdce gangu Duana „Keffe D“ Davise vinným ze zosnování bezmála třicet let staré vraždy americké rapové ikony Tupaca Shakura. Napsala to agentura AP, podle níž jde o první rozsudek v případu, který už desítky let fascinuje hiphopové fanoušky. Davisovi hrozí doživotí, rozsudek bude v polovině října.
Shakur, známý také pod uměleckými jmény 2Pac a Makaveli, je považován za jednoho z nejvlivnějších rapperů všech dob. Postřelen byl 7. září 1996 v Las Vegas ve státě Nevada z bílého cadillaku, když seděl na místě spolujezdce v černém BMW s rapovým producentem Marionem „Suge“ Knightem na cestě do klubu, kde měl vystupovat. O šest dní později Shakur zraněním podlehl, Knight přežil.
Třiašedesátiletý Davis čelil obvinění z vraždy smrtící zbraní se záměrem propagovat kriminální gang, upevnit jeho pozici či mu Shakurovou smrtí pomoci. V pondělí byl za to uznán vinným a hrozí mu doživotní vězení. Vynesení rozsudku se podle agentury AFP uskuteční 13. října.
Náměstek okresního prokurátora Binu Palal v závěrečné řeči porotcům řekl, že Davis si opatřil zbraň a „vyrazil na lov“ Shakura a Knighta poté, co oba dříve v osudnou noc zbili Davisova synovce. Davis se dle Palala opakovaně označoval za osobu, která seděla v cadillaku, z něhož se střílelo.
Obhájce odsouzeného ale vyzval k nalezení jiných důkazů a poukázal na absenci záznamů z bezpečnostních kamer, telefonních záznamů a dalších důkazů, které by Davise usvědčovaly z toho, že byl tehdy ve městě nebo seděl ve vozidle.
Po celá léta nebyl z rapperovy smrti nikdo obviněn, dokud Davis nezačal vydávat veřejná prohlášení, v nichž tvrdil, že byl v cadillaku a dal zbraň ostatním na zadním sedadle. Kdo stiskl spoušť, se ale neví. Podle nevadských zákonů může být nicméně osoba, která pomáhá jiné osobě spáchat vraždu, za tento čin odsouzena.
Davis je jediným ještě žijícím člověkem ze čtyř mužů, kteří podle obžaloby ve vozidle seděli. Člověk, který měl Davisovi zbraň původně dát, je rovněž mrtvý. Prokuratura netvrdila, že Davis stiskl spoušť, ale že nese trestní odpovědnost, protože poskytl zbraň a nařídil střílet.