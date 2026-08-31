O Českou cenu za architekturu usiluje pětadvacet staveb

VideoO Českou cenu za architekturu usiluje pětadvacet staveb


před 58 mminutami|Zdroj: ČT24, Česká cena za architekturu
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Zdroj: ČT24

Do 11. ročníku České ceny za architekturu je nominováno hned dvacet pět staveb. Patří mezi ně rodinné domy, kaple, školní budovy či hasičárna. Všechny již navštívila mezinárodní odborná porota. „Jsem krajinná architektka, takže se dívám zejména na to, jaká je kvalita staveb, samozřejmě, ale také na to, jak ta stavba zapadá do svého kontextu a okolí,“ uvedla porotkyně Bettina Lammová. Další porotce, Jeroen van Schooten, podotkl, že je dobré dívat se na lokální materiály a řemeslný um. „Byli jsme u projektů, kde třeba pracovali s lokální hlínou nebo sklem,“ dodal. O cenu bude dále soutěžit například lesní koupaliště nebo multifunkční aréna. Vítěz bude známý 12. listopadu.

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Do 11. ročníku České ceny za architekturu je nominováno hned dvacet pět staveb. Patří mezi ně rodinné domy, kaple, školní budovy či hasičárna. Všechny již navštívila mezinárodní odborná porota. „Jsem krajinná architektka, takže se dívám zejména na to, jaká je kvalita staveb, samozřejmě, ale také na to, jak ta stavba zapadá do svého kontextu a okolí,“ uvedla porotkyně Bettina Lammová. Další porotce, Jeroen van Schooten, podotkl, že je dobré dívat se na lokální materiály a řemeslný um. „Byli jsme u projektů, kde třeba pracovali s lokální hlínou nebo sklem,“ dodal. O cenu bude dále soutěžit například lesní koupaliště nebo multifunkční aréna. Vítěz bude známý 12. listopadu.
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