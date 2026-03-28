Svěrák je ikonou. Oslavu devadesátin přenáší skoro dvě stovky kin


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Laskavý humor a sklon k poetické hravosti tvoří základ veškerého díla Zdeňka Svěráka. Cimrmanolog, scenárista, divadelník, herec a autor písniček pro děti slaví v sobotu devadesáté narozeniny. Výroky z jeho dílny se staly národními pořekadly, stejně jako zlidověly texty mnoha jeho písní. Pořád hraje ve vyprodaném divadle. Jeho narozeniny s ním kolegové a přátelé oslaví speciálním programem na prknech Divadla Járy Cimrmana. Na dálku pak budou moci Svěrákovi pomyslně popřát i tisíce lidí, kteří si koupili lístek do kina na přímý přenos slavnostního večera.

Pásmo s řadou hostů bude v režii Českého rozhlasu, v němž oslavenec dříve sám pracoval. Promítání pořadu ve více než stovce kinosálů je podle Českého rozhlasu vůbec prvním živým rozhlasovým přenosem z divadla do kin v Česku. Část výtěžku ze vstupného poputuje na podporu Centra Paraple, které pomáhá lidem po poranění míchy a které Svěrák založil.

Bývalý učitel, narozený na den učitelů, patří už víc jak šest desítek let k hybatelům české kultury. Téměř všechny filmy, k nimž napsal scénář, vešly do zlatého fondu české kinematografie. A svěrákovský humor není omezený jen českým jazykovým prostředím, o čemž svědčí i tři nominace na Oscara, z toho jedna proměněná, na které dosáhly filmy s jeho scénáři.

Šlo o snímky Vesničko má středisková z roku 1985, kterou režíroval Jiří Menzel, Obecná škola z roku 1991 a Kolja, jenž vznikl o pět let později. U nich už byl režisérem syn Zdeňka Svěráka Jan a poslední z těchto filmů sošku Americké akademie opravdu získal.

90’ ČT24: Filmové děti Zdeňka Svěráka
Zdroj: ČT24

Pozdější učitel a scenárista přišel na svět 28. března 1936. Na škole se seznámil s Miloněm Čepelkou, díky němu se dostal do rozhlasu. V Českém rozhlase se stal jedním z autorů pořadu Nealkoholická vinárna U Pavouka, v němž vznikla postava Járy Cimrmana, až po uznávaného spisovatele, autora písňových textů, divadelníka, herce i sledovače politických poměrů v zemi. Tato postava se pak stala inspirací k založení Divadla Járy Cimrmana, který Svěrák založil společně s Jiřím Šebánkem.

Nerozlučná dvojka se Smoljakem

Ve škole potkal Svěrák i Ladislava Smoljaka, se kterým byl v divadle nerozlučnou autorskou dvojicí. Spolu napsali i filmy, jež patří k tomu nejlepšímu ve dvacetiletí 1969 až 1989: Vrchní prchni a Kulový blesk. Další Svěrákovy scénáře realizoval Oldřich Lipský - Jáchyme hoď ho do stroje (1974), Marečku, podejte mi pero (1976) či Tři veteráni (1983). A Jiří Menzel zase vystihl poetickou linii jeho scénářů v již zmíněném snímku Vesničko má středisková (1985).

Před pětapadesáti lety uvedl Cimrman první hru. Cimrmanologové se teď vydali po jeho stopách
Akt

Po roce 1969 se živil hlavně divadlem. V 70. letech se stal scenáristou na Barrandově, od začátku 90. let je na volné noze. Jeho styl psaní je věcný. Umění živého dialogu si vypěstoval v rozhlase a při psaní divadelních her. A schopnost vtipné pointy prý zdědil po tatínkovi. „Když se pořádně zasměju, mám pocit obrovského štěstí. Hmatatelný i fyziologicky,“ říká Svěrák.

Letitá spolupráce s Jaroslavem Uhlířem

Z jeho letité písničkové spolupráce s Jaroslavem Uhlířem vznikly písně Holubí dům, Není nutno, Dělání i Severní vítr. Je pyšný na svůj podíl na vzniku vozíčkářského centra Paraple. Dětem pomáhal najít lásku ke knize a čtení v projektu Čtení pomáhá. A národu občas v televizi ukládal diktáty. Na podzim 2015 vyšla v nakladatelství Fragment kniha ze Svěrákových filmových scénářů pod názvem Filmové příběhy.

Nakladatelství vydalo i úspěšné povídkové knihy, za všechny tři získal v letech 2008 (Povídky), 2011 (Nové povídky) a 2014 (Po strništi bos) ocenění Český bestseller. A vyšly mu i další knihy. V roce 2014 převzal Svěrák na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech z rukou Jiřího Bartošky Cenu prezidenta festivalu za přínos české kinematografii.

Kvíz: „Děti, rychle sem!" Jak dobře znáte tvorbu oslavence Zdeňka Svěráka?
Z filmu Jako jed

V roce 2019 mu Česká akademie divadelníků udělila ocenění za mimořádný přínos divadlu, v říjnu 2021 obdržel Cenu ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize. Dále je například vícenásobným držitelem ocenění v rámci literární ceny Magnesia Litera.

„Dívám se na svět očima malého kluka,“ tvrdí Svěrák, jehož prezident Petr Pavel ocenil loni Řádem Bílého lva: „Všechno, co jsem kdy psal, jsem psal za jediným účelem. Aby bylo veseleji. A později se do toho přimísil prvek jistého soucitu, jímavosti.“ Celkem sám napsal nebo se podílel na scénářích více než třiceti hraných filmů pro kina a televize.

Svěrák dostal roli ve více než čtyřicítce snímků, dnes legendární jsou postavy učitele Oldřicha Lavičky v Menzelově filmu Na samotě u lesa, studenta večerní školy Šlajse, zvaného Hustoles, z Lipského Marečku, podejte mi pero nebo violoncellisty Františka Louky, který se v oscarovém Koljovi se sebezapřením stará o sovětského chlapce. V porevoluční době začal Svěrák spolupracovat se svým synem, režisérem Janem, a zároveň hrát v jeho filmech. Například Vratné lahve z roku 2007, které dostaly Českého lva za scénář, stejného ocenění se dostalo i snímku Kolja.

Devadesátiny oslaví Svěrák díky přenosu nejen v divadle, ale i v kinech a rádiu
Zdeněk Svěrák v Českém rozhlase

Svěrákovo recesisticko mystifikační Divadlo Járy Cimrmana představuje už léta oázu inteligentní zábavy. V divadle na pražském Žižkově táhne tento herec dvouhodinové představení, během nějž téměř nezmizí z jeviště. Hraje na kytaru a zpívá „Tam, kde hynuli sobi, Čech se přizpůsobí“, posouvá se na pódiu na starobylých lyžích, hopsá v kostýmu tučňáka, leze dokonce na štafle. Na prknech žižkovského divadla je k vidění v různých cimrmanovských rolích desetkrát do měsíce, kromě toho jezdí s divadlem i na zájezdy. Sám říká, že divadlo je pro něj zdrojem energie.

Lidé, kteří Svěráka poznali osobně, zdůrazňují, že ještě více než jeho umělecké počiny na ně zapůsobila jeho vstřícnost a pohodářství v běžném kontaktu: „Já třeba miluju, že pokaždé, když dorazí k nám do kanceláře, přijde s novou anekdotou a úplně mu u toho září oči. Jsou to často takové spíš dětské vtipy, ale když to řekne on, tak to funguje,“ přiblížil nedávno šéf uměleckého provozu Divadla Járy Cimrmana Radim Jezdinský.

Svěrák je ikonou. Oslavu devadesátin přenáší skoro dvě stovky kin

Laskavý humor a sklon k poetické hravosti tvoří základ veškerého díla Zdeňka Svěráka. Cimrmanolog, scenárista, divadelník, herec a autor písniček pro děti slaví v sobotu devadesáté narozeniny. Výroky z jeho dílny se staly národními pořekadly, stejně jako zlidověly texty mnoha jeho písní. Pořád hraje ve vyprodaném divadle. Jeho narozeniny s ním kolegové a přátelé oslaví speciálním programem na prknech Divadla Járy Cimrmana. Na dálku pak budou moci Svěrákovi pomyslně popřát i tisíce lidí, kteří si koupili lístek do kina na přímý přenos slavnostního večera.
před 23 mminutami

Kvíz: „Děti, rychle sem!“ Jak dobře znáte tvorbu oslavence Zdeňka Svěráka?

Scenárista, cimrmanolog, divadelník, herec, autor písniček pro děti i spisovatel Zdeněk Svěrák slaví 28. března devadesáté narozeniny. Česká televize připomíná jeho tvorbu při té příležitosti ve svém programu. A jak dobře Svěrákovy role, filmy či písňové texty znáte, prověří webový kvíz.
před 5 hhodinami

VideoSněhová královna tančí v Jihočeském divadle

Jihočeské divadlo se rozhodlo v tanečním představení převyprávět klasický pohádkový příběh Hanse Christiana Andersena. Inscenaci Sněhová královna vytvořili choreograf Paul Julius a hudební skladatel Jan Jirásek. Kombinuje klasický balet s dynamickými prvky moderního tance. Zůstává ale příběhem dívky Gerdy, která se vydává zachránit svého kamaráda Kaye poté, co jeho srdce zledovatělo.
před 21 hhodinami

Rodina odráží společnost, míní Omerzu. V kinech to dokládají Nevděčné bytosti

Do tuzemských kin vstupují Nevděčné bytosti. Nový snímek režiséra a scenáristy Olma Omerzua odkrývá problémy během jedné rodinné dovolené. Herecké obsazení je mezinárodní, například otce si zahrál Ir Barry Ward.
včera v 14:00

Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

Vládní Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána před dubnovými volbami do parlamentu čelí obvinění z masového kupčení s hlasy, píše server BBC News s odkazem na dokumentární film s názvem Cena hlasu. Snímek nezávislých tvůrců dlouhodobě mapoval praktiky, které nyní v průzkumech zaostávající strana používá ke zvrácení výsledků. Představitelé Fideszu obyvatelům maďarských žup prý nabízí třeba peníze, práci, potřebné léky nebo nelegální drogy.
včera v 13:58

Noc s Andersenem má děti opět přivést k zájmu o literaturu

V celé řadě knihoven, škol a na dalších místech po celém Česku se chystají na Noc s Andersenem. Akce se koná každým rokem na podporu dětského čtení a čtenářství u příležitosti výročí narození tohoto dánského pohádkáře. Večerní program, či dokonce nocování mezi knihami, připravily na noc z 27. na 28. března pro zájemce stovky knihoven a škol po celém Česku, ale také v dalších zemích.
včera v 13:00

VideoDevadesátiny oslaví Svěrák díky přenosu nejen v divadle, ale i v kinech a rádiu

Své devadesáté narozeniny, které připadají na 28. března, oslaví Zdeněk Svěrák v sobotu v Divadle Járy Cimrmana. Večer, odkazující mimo jiné k improvizacím z počátků Svěrákovy tvorby, bude přenášet Radiožurnál a také 180 kin. Podrobnosti prozradili v pátečním Studiu 6 oslavencův syn, režisér Jan Svěrák, a moderátor Vladimír Kroc. Česká televize scenáristu, dramatika, ale i autora písňových textů v den jeho narozenin připomene například pořadem z cyklu Úsměvy nebo oscarovým snímkem Kolja.
včera v 12:53

VideoSvatovítský poklad si na Hradě povídá se současnými umělci

Svatovítský poklad včetně zlatého ostatkového kříže, přilbice svatého Václava nebo vzácné listiny z doby Karla IV. se ocitl v dialogu s díly současných umělců na výstavě v Jízdárně Pražského hradu. Expozici nazvanou Fragmenty paměti přístupnou od pátku 27. března připravil kurátor a historik umění Jiří Fajt. Ten v rozhovoru s redaktorem Martinem Rachmannem přibližuje, na co se návštěvníci mohou těšit.
